Zillet İttifak'nın CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu PKK'dan oy istedi. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, açık açık terör propagandası yaptı. Almanya'nın Köln kentinde Halk TV'den de canlı yayınlanan bir oturuma katılan CHP'li Bankoğlu, "31 Mart seçimlerinde PKK'lıdır hiç fark etmez oylarını istiyoruz" dedi.
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