Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.03.2019 11:57
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 11:57

'li vekil 'dan oy istedi

ı'nın  büyük bir skandala daha imza attı. Terör örgütü ’nın siyasi uzantısı ile ittifak kuran CHP'li vekil teröristlerden oy istedi. Askerimizi, polisimize, kundaktaki bebeğe bile kalleşçe saldıran terör örgütü PKK’ya olan yakınlığını açıkça deşifre eden CHP, vatandaşların da büyük tepkisini çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP'li vekil PKK'dan oy istedi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar