Aralarında Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Oda TV ve Halk TV'nin de bulunduğu birçok yayın organı ve gazeteci Gezi kalkışması iddianamesi çarpıtmak istiyor.

Oda TV ve Halk TV; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Gezi kalkışmasına ilişkin iddianamede yer alan, eylemcilere finans sağladığı gerekçesiyle tutuklanan işadamı Osman Kavala'nın telefondan çıkan Türkiye haritasının "arıcılık haritası" olduğunu iddia etti.

Osman Kavala, söz konusu fotoğrafın Sevr anlaşmasıyla ilgili tarihi bir belgenin fotoğrafı olduğunu belirtti.





KAVALA: BENİM ÇEKTİĞİM FOTOĞRAF, SEVR ANLAŞMASIYLA İLGİLİ TARİHİ BİR BELGENİN FOTOĞRAFI

Oda TV'nin, "arıcılık haritası" olarak sunduğu Türkiye haritasının Sevr anlaşmasına ilişkin fotoğraf olduğu bizzat Osman Kavala tarafından açıklandı.

Osman Kavala, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'nde alınan ifade verdi. Kavala'ya, 27 Şubat 2016 tarihinde çekilen ve cep telefonunda IMG_4722 olarak kayıtlı bulunan Türkiye fotoğrafı hatırlatıldı ve "Türkiye Cumhuriyeti toprak bütünlüğünün bozularak sınırlarının yeniden çizildiğini anlatan, sizin telefonunuzla çekildiği tespit edilen bu fotoğraf nerede, ne zaman çekilmiştir? Bu fotoğrafı telefonunuzda bulundurma amacınız nedir?" şeklinde soru yöneltildi.

Osman Kavala; "Bana göstermiş olduğunuz fotoğraf muhtemelen bu tarihte gördüğüm veya yurt dışında basılmış bir yayında gördüğüm Sevr anlaşmasıyla ilgili tarihi bir belgenin fotoğrafıdır. Bu nedenle sadece bir arşiv malzemesi olarak saklamak için çekilmiş bir fotoğraftır yoksa bugünün şartları veya gelecekle herhangi bir ilişkisi yoktur. Benim tarafımdan bu fotoğrafın paylaşımı olmamıştır" ifadelerini kullandı.

MASAK RAPORU, SOROS-KAVALA BAĞLANTISINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ!

Gezi kalkışması iddianamesinde; Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporu da yer alıyor.

MASAK, 2011-2017 arasında Osman Kavala'nın Açık Toplum Vakfı'nın, George Soros'un "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluştan 25 işlem ile 13 milyon 526 bin 703 Amerikan doları aktarıldığı tespit etti. Gezi kalkışmasının başlamasından 12 gün önce (15 Mayıs 2013) ve zirvede olduğu dönemde (20 Haziran) yapılan 500'er bin dolarlık iki işlem ise dikkat çekiyor.





MASAK, Açık Toplum Vakfı'ndan 15 Ağustos 2011-25 Nisan 2017 arasında Kavala'nın Gezi olaylarını Anadolu'ya yaymakla görevlendirdiği Anadolu Kültür A.Ş.'ye 74 işlemle 1 milyon 891 bin 465 TL'lik havale tespit etti. Anadolu Kültür A.Ş.'nin de 2011-2016 arasında 4 işlemle 45 bin 689 TL Açık Toplum Vakfı'na havale gönderdiği saptandı.

Gezi kalkışmasına ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın yargılaması, 24 Haziran'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan duruşma salonunda başlayacak.

KENAN KIRAN / SABAH