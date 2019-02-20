Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede Osman Kavala'nın yanı sıra Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın isimleri de yer aldı.

CAN DÜNDAR İÇİN YAKALAMA KARARI

16 şüpheliye 10 suçlama yöneltildi. Suçlamalar arasında 'darbeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'nitelikli mala zarar verme' de bulunuyor. İddianamede şüphelilerin 2011 yılından itibaren söz konusu olayları yönlendirmeye başladığı öne sürülüyor. Şüpheliler, Gezi parkına ilişkin Türkiye'de meydana gelen tüm olaylardan sorumlu tutuluyor. Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İddianamede, Bakanlar kurulu ve 746 kişi iddianamede müşteki olarak yer alıyor. 657 sayfalık iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

16 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs" ve "Gezi olaylarını finanse etmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.