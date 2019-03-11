CHP’li Mansur Yavaş ağır cezalık

İş takipçiliği yaparak, sahte senet nedeniyletazminat cezasına çarptırılan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ağır cezalık oldu. Ankara 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin, "sahte senetle" 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışan Mansur Yavaş'a 329 bin 736 liratazminatı, 164 bin 768 lira da para cezası verdiğini SABAH, belgeleriyle birlikte ortaya koymuştu. İşadamı Necmettin Kesgin'in, kendisi adına düzenlenmiş 600 bin dolarlık sahte seneti zorla tahsil etmeye çalışan Yavaş hakkında Aralık 2017'devesuçlarından savcılığa da suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat olması nedeniyle Yavaş hakkında soruşturma yürütebilmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi. Bakanlık, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayarak, Yavaş hakkında soruşturma izni veren fezlekeyi geçen ay Başsavcılığa gönderdi. Savcılık da soruşturmasını tamamlayarak Yavaş hakkında iddianamesini yazdı. 7 Mart'ta Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin 8 Mart'ta mahkeme heyetince kabul edilmesiyle birlikte Yavaş'a dava açılmış oldu. Savcılığın iddianamesinde, Yavaş'ınsuçundan 6 ay ile 2 yıl arasında,suçundan da 3 ay ile 1 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi.İddianameye göre, işadamları Necmettin Kesgin ile Lütfi Telat Sam arasında hukuki ihtilaflar ve alacak davaları vardı. Borç lu olan Sam'ın önerisiyle Mansur Yavaş taraflar arasında aracı oldu. Yavaş, danışmanlık hizmeti adı altında 29 Mart 2011 tarihli 600 bin dolar bedelli senedi tahsili etmek amacıyla Kesgin hakkında Ankara 29. İcra Müdürlüğü'nden icra takibi başlattı. Bu icra takibi sürerken de aynı alacağa istinaden teminat olarak verilen ve bedelsiz kaldığını bildiği 5 Kasım 2009 tarihli 600 bin doları bedelli senedi Ankara 8. İcra Müdürlüğü aracılığıyla işleme koydu. İddianamede, Yavaş'ın bu şekilde icra takibi yapmak suretiyle "mükerrer tahsilat" yapmaya çalışarakkaydedildi. Yapılacak yargılama sonucu Mansur Yavaş'ın ceza alması durumunda, belediye başkanı olsa bile başkanlığı düşecek.

İddianamedesanık Mansur Yavaş'ın gönderdiği cep telefonu mesajlarıyla da müşteki Necmettin Kesgin'i rahatsız ettiği ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu işlediği belirtildi. İddianamede, Mansur Yavaş'ın Necmettin Kesgin'e şu şeklinde çok sayıda mesaj gönderdiği aktarıldı: