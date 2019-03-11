Denizli'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tekkeköy mahallesinde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Saat 12.22'de meydana gelen deprem yerin 5.0 kilometre altında oluştu.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

İlk belirlemelere göre, depremde can ya da mal kaybının olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu ve depremin merkez üssünü Aydın'ın Kuyucak ilçesi olarak belirledi.



SON DEPREMLER (11 MART 2019

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.03.11 12:22:46 37.9058 28.7667 5.0 -.- 3.9 4.0 TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)

2019.03.11 10:22:05 35.6740 27.4788 25.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2019.03.11 10:12:16 40.0947 35.2200 9.1 -.- 1.8 -.- KUSSARAY-AYDINCIK (YOZGAT)

2019.03.11 10:02:44 36.4428 32.4567 5.0 -.- 1.2 -.- SAHINLER-GAZIPASA (ANTALYA)

2019.03.11 09:33:31 36.2058 36.4492 5.0 -.- 1.9 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI

2019.03.11 09:24:19 35.0865 25.5143 92.9 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2019.03.11 09:12:13 39.0482 27.6467 0.0 -.- 1.7 -.- CIFTLIK-KIRKAGAC (MANISA)

2019.03.11 08:21:26 35.8540 27.2490 12.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2019.03.11 08:17:06 35.8628 27.2305 12.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2019.03.11 04:32:56 38.8505 25.9473 7.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

2019.03.11 03:34:02 39.7042 35.4892 8.0 -.- 1.7 -.- SARAYKENT (YOZGAT)

2019.03.11 03:32:41 36.9218 27.5943 11.6 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2019.03.11 03:25:51 35.3497 27.7972 19.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2019.03.11 03:08:20 39.1320 29.0442 6.9 -.- 1.9 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)