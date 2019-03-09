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  • 09.03.2019 12:22
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 12:22

: ’te Louvre varsa İstanbul’da Yenikapı olacak

’te 10 milyonu aşan ziyaretçisiyle geçen yıl rekor kırdı. İstanbul'un halen dünyanın dört bir yanından gelen ler için 'olmazsa olmaz' dedirtecek bir müzesi yok. AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı , 22 milyon turist hedefi için İstanbul’a Marmaray kazılarında çıkan eserlerin sergileneceği ’ni kazandıracağını söyledi.

Paris, geçen yıl 50 milyon turiste ulaşarak rekora imza attı. Louvre Müzesi de 10.2 milyon ziyaretçi ile kendi tarihinin en yüksek rakamına ulaşarak rekor kırdı. Yani Paris'i ziyaret eden her 5 turistten 1'inin Louvre Müzesi'ne uğramadan şehri terk etmedi. Buna kıyasla İstanbul'da 36'sı özel 92 müze bulunuyor. Hepsinin toplamı için ziyaretçi sayısı geçen yıl 13.2 milyondu. 6 milyonu Ayasofya ve Topkapı Sarayı ziyaretlerinden geliyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 22 milyon turist hedefi için İstanbul'a Marmaray kazılarında çıkan eserlerin sergileneceği Yenikapı Müzesi'ni kazandıracağını söyledi. Yıldırım, " Paris'te Louvre varsa İstanbul'da Yenikapı olacak" dedi.

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