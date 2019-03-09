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  • 09.03.2019 12:46
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 12:46

Son dakika: 'da AK ’na çirkin saldırı

Son dakika haberi... Altındağ’daki Bostancık Caddesi üzerinde bulunan AK ’na sabah saatlerinde saldırı düzenlendi.

AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’na çirkin saldırı

Seçim ofisine saldıran kişi bölgedeki taksiciler tarafından etkisiz hale getirilirken irtibat bürosunun önünde bulunan 4 araç maddi hasar gördü. Olayı gerçekleştiren saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Saldırı sonrası bölgeye gelen Altındağ Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı, incelemelerde bulundu.

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