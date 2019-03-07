Binali Yıldırım'dan İstanbul'un trafik sorununu çözecek müthiş proje
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, seçim projeleri kapsamında İstanbul trafiğine çözüm amacıyla D-100 kara yolu ve TEM'e alternatif tünel ağı planlandığı bildirildi. İşte D-100 ve TEM'e alternatif tünel ağı projesi...
07.03.2019 13:12
- Son Güncelleme: 07.03.2019 13:13
Yeni tüneller, bağlantı yolları, viyadükler ve köprülerle D-100 ve TEM'e alternatif üçüncü bir ana hat oluşturulması hedeflendiği de kaydedilen açıklamada, "İstanbul'un en kalabalık ilçeleri ortadan kesen tünellerle kuzey-güney trafiği azaltılacak. Ayrıca Dolmabahçe'den Kuzey Marmara otoyoluna direkt kesintisiz bağlantı sağlayarak Zincirlikuyu-Büyükdere trafiğinin azaltılması amaçlanıyor." denildi.
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