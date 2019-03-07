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Binali Yıldırım'dan İstanbul'un trafik sorununu çözecek müthiş proje

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, seçim projeleri kapsamında İstanbul trafiğine çözüm amacıyla D-100 kara yolu ve TEM'e alternatif tünel ağı planlandığı bildirildi. İşte D-100 ve TEM'e alternatif tünel ağı projesi...

07.03.2019 13:12 - Son Güncelleme: 07.03.2019 13:13
Binali Yıldırım'dan İstanbul'un trafik sorununu çözecek müthiş proje

Alınan bilgiye göre, Binali Yıldırım'ın İstanbul trafiğine çözüm projeleri kapsamında, Sarıyer'den TÜYAP'a, Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar bir tünel ağı kurulacağı belirtildi.

Binali Yıldırım'dan İstanbul'un trafik sorununu çözecek müthiş proje

D-100 ve TEM'e alternatif 18 tünel yapılacağı kaydedilen açıklamada, projenin şu an devam eden etabının 14,2 kilometre, planlanan etabının ise 92,2 kilometreden oluştuğu bilgisi verildi.

Binali Yıldırım'dan İstanbul'un trafik sorununu çözecek müthiş proje

Açıklamada, tüneller sayesinde araçlar yılda 2,5 milyon kilometre daha az yol yapılacağı, trafikte ise 50 bin saat daha az kalacağı belirtilerek, günlük toplam yakıt tasarrufunun 832 bin lira olacağına dikkat çekildi.

Binali Yıldırım'dan İstanbul'un trafik sorununu çözecek müthiş proje

Yeni tüneller, bağlantı yolları, viyadükler ve köprülerle D-100 ve TEM'e alternatif üçüncü bir ana hat oluşturulması hedeflendiği de kaydedilen açıklamada, "İstanbul'un en kalabalık ilçeleri ortadan kesen tünellerle kuzey-güney trafiği azaltılacak. Ayrıca Dolmabahçe'den Kuzey Marmara otoyoluna direkt kesintisiz bağlantı sağlayarak Zincirlikuyu-Büyükdere trafiğinin azaltılması amaçlanıyor." denildi.

Binali Yıldırım'dan İstanbul'un trafik sorununu çözecek müthiş proje

PLANLANAN TÜNELLER ŞÖYLE:

- Kağıthane (Cendere)-Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan (İstanbul Cad.) Tüneli: 6 kilometre.

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