9 Mart Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu raporu oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar haftasonu plan yapmadan önce hava durumu raporuna bakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.