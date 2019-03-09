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  • Son Güncelleme: 09.03.2019 11:20

9 Mart raporu ( haftasonu bugün nasıl)

tarafından verilen bilgilerine göre bugün 9 Mart Cumartesi günü havalar nasıl olacak? ile ilgili plan yapmadan önce haberimizi okuyun. Türkiye genelinde raporu son dakika hava durumu bilgileri bu sayfada sizlerle. Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistem ile birlikte batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

9 Mart Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu raporu oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar haftasonu plan yapmadan önce hava durumu raporuna bakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

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