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  • Son Güncelleme: 06.03.2019 13:00

Zillet İttifakı'na katılan 'li sayısını açıkladı

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan , 'nin şu anda Zillet İttifakı içerisindeki bütün partilere 299 aday ve belediye-il genel meclis üyesi verdiğini açıkladı.

İşte Zillet İttifakı'na katılan HDP'li sayısı

, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Millet İttifakının her yönden 'ye destek verdiğini söyleyen , "HDP, Zillet ittifakına şu ana kadar 299 aday ve il genel meclis üyesi vermiş" dedi.

HDP HER YÖNDEN DESTEK VERİYOR
lerde, HDP'nin "Batıda AK Parti ve 'ye kaybettireceğiz" diyerek Millet İttifakı'na destek stratejisi ortaya koyduğu, bazı büyükşehirlerde de aday çıkarmadığı anımsatılarak, bunun seçim sonuçlarını nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Soylu, yaptıkları tespitlerde "şer cephesi" ve "zillet" dedikleri bu ittifaka HDP'nin her yönüyle destek verdiğini söyledi.

"MUHAKKAK DAHA FAZLASI VARDIR"
Soylu, HDP'nin şu anda "zillet ittifakı" içerisindeki bütün partilere 299 aday ve belediye-il genel meclis üyesi verdiğini belirtti.

Bunun kendi tespit edebildikleri rakam olduğunu yineleyen Soylu, "Bunun muhakkak daha fazlası vardır. Bunların 27'si sadece HDP'ye kayıtlı, 'den ve diğer ittifak partilerinin listesinde de var. Onun dışında birbiri lehine çekilmeler var. Bunlar sadece oraya kayıtlı olup da oradan aday olanlar." diye konuştu.

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