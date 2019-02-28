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Erdoğan açıkladı! İşte ile 'nın farkı...

İşte İtti'fark'
Başkan Erdoğan, ile 'nı kıyasladı. İşte 6 maddede CHP-HDP-İYİ Parti ve SP işbirliğinin kara tablosu...

CUMHUR İTTİFAKI
-15 Temmuz gecesi, sokaklarda meydanlarda kurulmuştur.
-Milletin emrindedir.
-Hak ve hakikatin savunucusudur.
-Zalimlerin karşısında, mazlumların yanındadır.
-Pazara kadar değil mezara kadardır.
-Sadece milletin hizmetine taliptir.

ZİLLET İTTİFAKI
-Gizli pazarlıkların, siyaset mühendisliklerinin çıkar hesaplarının ürünüdür.
-Kandil ve Pensilvanya'nın güdümündedir.
-Mazluma hoyrat, zalime müşfiktir.
-Kirli ilişkiler bitene, çıkarlar çatışıncaya kadardır.
-Amacı terör örgütlerinin uzantılarını, belediye meclislerine ve bürokrasisine taşımaktır.

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Mehdi Mehdi

Maşallah Reis...okların içi boşaltımış diyisin.zillet okları.

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evet0
hayır1
cevapla 28.02.2019 11:13
ihsan ihsan

zillet ittifakı hainli,kte birleşti ey millet sakın oy verme bu vatan hainlerine

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 28.02.2019 09:10
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