-15 Temmuz gecesi, sokaklarda meydanlarda kurulmuştur.-Milletin emrindedir.-Hak ve hakikatin savunucusudur.-Zalimlerin karşısında, mazlumların yanındadır.-Pazara kadar değil mezara kadardır.-Sadece milletin hizmetine taliptir.-Gizli pazarlıkların, siyaset mühendisliklerinin çıkar hesaplarının ürünüdür.-Kandil ve Pensilvanya'nın güdümündedir.-Mazluma hoyrat, zalime müşfiktir.-Kirli ilişkiler bitene, çıkarlar çatışıncaya kadardır.-Amacı terör örgütlerinin uzantılarını, belediye meclislerine ve bürokrasisine taşımaktır.