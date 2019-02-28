Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı ile Zillet İttifakı'nı kıyasladı. İşte 6 maddede CHP-HDP-İYİ Parti ve SP işbirliğinin kara tablosu...
CUMHUR İTTİFAKI
-15 Temmuz gecesi, sokaklarda meydanlarda kurulmuştur.
-Milletin emrindedir.
-Hak ve hakikatin savunucusudur.
-Zalimlerin karşısında, mazlumların yanındadır.
-Pazara kadar değil mezara kadardır.
-Sadece milletin hizmetine taliptir.
ZİLLET İTTİFAKI
-Gizli pazarlıkların, siyaset mühendisliklerinin çıkar hesaplarının ürünüdür.
-Kandil ve Pensilvanya'nın güdümündedir.
-Mazluma hoyrat, zalime müşfiktir.
-Kirli ilişkiler bitene, çıkarlar çatışıncaya kadardır.
-Amacı terör örgütlerinin uzantılarını, belediye meclislerine ve bürokrasisine taşımaktır.
CUMHUR İTTİFAKI
-15 Temmuz gecesi, sokaklarda meydanlarda kurulmuştur.
-Milletin emrindedir.
-Hak ve hakikatin savunucusudur.
-Zalimlerin karşısında, mazlumların yanındadır.
-Pazara kadar değil mezara kadardır.
-Sadece milletin hizmetine taliptir.
ZİLLET İTTİFAKI
-Gizli pazarlıkların, siyaset mühendisliklerinin çıkar hesaplarının ürünüdür.
-Kandil ve Pensilvanya'nın güdümündedir.
-Mazluma hoyrat, zalime müşfiktir.
-Kirli ilişkiler bitene, çıkarlar çatışıncaya kadardır.
-Amacı terör örgütlerinin uzantılarını, belediye meclislerine ve bürokrasisine taşımaktır.
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Maşallah Reis...okların içi boşaltımış diyisin.zillet okları.
zillet ittifakı hainli,kte birleşti ey millet sakın oy verme bu vatan hainlerine
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