Zillet İttifakı'nın afiş oyunu

CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin kapalı kapılar ardında yürüttükleri ittifak çalışmaları ve adayların sürekli parti değiştirmesi kafaları karıştırdı. Millet İttifakı aday belirleme sürecinde çuvalladı. Mersin'deki Burhanettin Kocamaz skandalının benzerleri yaşandı. İYİ Parti'nin İstanbul Bakırköy adayı Ateş Ünal Erzen'in seçim afişleri soru işaretleri yarattı. Seçim için hazırlattığı afişin sol tarafına İYİ Parti logosunu koyan Erzen, sağ tarafına da CHP logosu ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını koyarak CHP'li seçmene göz kırptı. CHP ise Erzen'in kendi adayları olarak algılanmaması için bazı afişlerdeki CHP logolarını kesip ortadan kaldırdı. Kocaeli Gebze'de de benzer bir durum vardı.
ADAYLAR DEĞİŞİYOR
İYİ Parti'den aday olan Burcu Çetinkaya, partisi CHP'nin adayını destekleme kararı alınca Saadet Partisi'ne geçti. İYİ Parti logosuyla afişler hazırlatıp kamuoyuyla paylaşan Çetinkaya, bu kez de SP logolarıyla boy gösterdi. Gaziantep Şahinbey'de de CHP adayını 2 kez değiştirmesi dikkat çekti.
İYİ Parti, Mersin adayı Kocamaz'ı, seçim kuruluna zamanında bildiremedi. Kocamaz, Mersin'de Pınar İvenç'i aday gösteren DP'ya geçti. İvenç, yerini transfer adaya verdi.
Gebze'de Burcu Çetinkaya Yİ Parti'nin adayıydı. Afişlerini bastırdı. Partisi CHP'yi destekleyince soluğu SP'de aldı.
SP'den başkan adayı olan Çetinkaya'nın İYİ Parti afişleri hala duvarlarda.
CHP'de istifalar devam etti. CHP Adana İl Başkanı Emray Kozay da istifa ettiğini bildirdi.
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Sayın Erdoğan’dan ve Sayın Bahçeli’den Allah razı olsun vatanımızın ve milletimizin bekası için 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakımıza oy verelim.
Çıkar için dans eder gibi parti değiştirenlerden ülkeye yarar değil zarar gelir
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