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  • Son Güncelleme: 23.02.2019 22:24

Başkan Erdoğan'dan ''na çok sert tepki: Kimin eli kimin cebinde belli değil

Başkan Erdoğan, öncesi yine kapalı kapılar ardında gizli ittifaklar yapan ''nı hedef alarak "Kimin eli kimin cebinde belli değil" dedi.

Erdoğan'dan 'Zillet İttifakı'na çok sert tepki

Başkan Erdoğan özel bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. öncesi yine kapalı kapılar ardında ittifak girişimlerine yönelen ''nı hedef alan Erdoğan "Kimin eli kimin cebinde belli değil" dedi.

"AFİŞLERDE CHP'NİN LOGOSU YOK"
'da Özhaseki Bey yoğun bir çalışmanın içerisinde. Ankaralı kardeşlerim vatandaşlarım, sayın Özhaseki ile bu yola devam etme kararı verirse Ankara çok şey kazanacak. 'nin adayının afişlerinin altında CHP'nin logosu yok. CHP'nin adayı olduğu bilinirse oy alamayacağını biliyor. Bunun için de burada farklılık var. Siyaset bir kere şeffaf olarak yapılır. Gizli olarak yapılmaz. CHP'nin yanında kim var var. HDP'nin arkasında kim var var. İYİ Parti kimlere destek veriyor, bunlara destek veriyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. ise Cumhur'un adayı olarak ortada. Mahsur Yavaş kimin adayı?

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