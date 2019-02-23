Başkan Erdoğan özel bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yine kapalı kapılar ardında ittifak girişimlerine yönelen 'Zillet İttifakı'nı hedef alan Erdoğan "Kimin eli kimin cebinde belli değil" dedi.

"AFİŞLERDE CHP'NİN LOGOSU YOK"

Ankara'da Özhaseki Bey yoğun bir çalışmanın içerisinde. Ankaralı kardeşlerim vatandaşlarım, sayın Özhaseki ile bu yola devam etme kararı verirse Ankara çok şey kazanacak. CHP'nin adayının afişlerinin altında CHP'nin logosu yok. CHP'nin adayı olduğu bilinirse oy alamayacağını biliyor. Bunun için de burada farklılık var. Siyaset bir kere şeffaf olarak yapılır. Gizli olarak yapılmaz. CHP'nin yanında kim var HDP var. HDP'nin arkasında kim var PKK var. İYİ Parti kimlere destek veriyor, bunlara destek veriyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Mehmet Özhaseki ise Cumhur'un adayı olarak ortada. Mahsur Yavaş kimin adayı?