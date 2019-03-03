Soros, kaos ve darbe için hainlere para yağdırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı Gezi Parkı kalkışmasına yönelik hazırlanan iddianamede kuruculuğunu dünyadaki darbelere destek veren spekülatör George Soros'un yaptığı Açık Toplum Vakfı'nın, Türkiye'de 2008-2017 arasında fonladığı derneklerin listesi de yayınlandı.







2 BİN 146 İŞLEM

MASAK'ın hazırladığı rapora göre Açık Toplum Vakfı'nın 9 yılda 2 bin 146 işlemde aralarında FETÖ'nün kurduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın da bulunduğu 136 derneğe 17 milyon TL havale ve EFT gönderdiği belirlendi. EFT'lerde aslan payını ise 1 milyon 879 bin lira ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı'nın (TESEV) aldığı tespit edildi.







KAVALA'YA 13.5 MİLYON DOLAR AKTARILDI

Bu dernekler arasında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan aralarında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın da bulunduğu 4 vakıf yer aldı. Soruşturma kapsamında Açık Toplum Vakfı'nın Osı Assistance Foundation unvanlı kuruluştan, Gezi finansörü Osman Kavala'nın yöneticisi olduğu Anadolu Kültür A.Ş'ye 2011-2017 arasında 25 işlemde 13 milyon 526 bin 703 dolar aktarıldığı iddianamede yer aldı.



TÜYLÜOĞLU DA VAR

Bu işlemlerden en dikkat çekenleri ise 30 Nisan 2013 ve Gezi Parkı eylemlerinin devam ettiği 28 Haziran 2013'te gönderilen 1.2 milyon TL'lik meblağ oldu. İddianamede şüpheliler arasında yer alan Gökçe Tüylüoğlu'na bu vakıf tarafından toplam 80 işlemde 999 bin TL aktarıldığı belirlendi. Tüylüoğlu'nun SGK kayıtlarında 1 Ocak 2009'dan günümüze kadar Açık Toplum Vakfı'nda çalıştığı tespit edildi. İddianamede 1 numaralı şüpheli olan Osman Kavala'nın Tamar N. ile yaptığı 28 Haziran 2013'teki telefon görüşmesinde Tamar N.'nin 'Şey soracaktım şimdi bir kısım ödemeleri yapmamız gerekiyor da. Şeyi öğrenmek istiyorduk acaba bu Açık Toplum Vakfı'ndan para gelene kadar bir de kalanını Anadolu Kültür hesabından mı çıkalım yoksa' şeklinde ifadelerde bulunduğu belirlendi. Kavala'nın vakfına Soros'un kuruluşu tarafından Gezi olaylarının başlamasından 12 gün önce ve zirve yaptığı dönemde 500'er bin liralık iki transfer yapıldığı tespit edilmişti.









KAVALA'NIN İHANET HESABI

Gezi kalkışmasıyla ilgili iddianamede hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Osman Kavala'yla ilgili çarpıcı tespit ve değerlendirmelerde bulunuldu. Kavala'nın Gezi Parkı eylemleri sırasında başta gaz maskesi olmak üzere yiyecek ve içecek temini için banka hesabı açtırdığı belirlendi. Kavala'nın Gezi Parkı eylemlerinin başlangıç aşamasında hükümeti baskı altına alabilmek için ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı olağan toplantıda sipariş soru sordurttuğu ortaya çıktı. Kavala'nın telefonunda 'ABD Büyükelçiliği Yuri' şeklinde kayıtlı kişiyle yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Washington'daki bağlantılarını kullanarak harekete geçtiği belirlendi. Kavala'nın o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, 'Bunu Cumhurbaşkanı da yaptırmamak lazım' ifadeleri de telefon tapeleri arasında iddianamede yer alıyor.



'KAVALA'DAN PARA KOPARTALIM'

İddianamede Gezi kalkışması ve devamındaki faaliyetlerin Kavala tarafından nasıl finanse edildiği 2 şüphelinin yaptıkları telefon görüşmesine yansıdı. Cemrecan A. ve İlayda A.'nın aralarında yaptıkları görüşmelerde Osman Kavala'dan nasıl para isteneceğine ilişkin hangi metodu uygulayacakları tartışılıyor.. Görüşmede, ' Kavala'nın sekreterini arasana para lazım. Parayı aldıktan sonra da dayanışma yemeği var diyerek bilet sat. Yolumuzun üstü zaten Osmanbey'deyiz. Giderken uğrarız oradaysa koparırız para. Ortak onun işleyişini biliyorum. Adama gidiyorsun adam diyor ki şu gün şu saatte gelin paranızı vereyim" ifadeleri geçiyor.











KARA PROPAGANDA MERKEZİ

SAĞ seçmenin oyunu almak için uğraşan Avrupa hükümetlerinin Türkiye karşıtlığı ekseninde açtığı yayın kuruluşlarından Correctiv'in sözde 'gazetecilik faaliyetleri' kisvesiyle yaptığı kara propaganda çalışmaları deşifre oldu. Kara propaganda uzmanı Fetullahçı Terör Örgütü son olarak, adı Gezi Kalkışması'nda da çok kez duyulan milyarder işadamı George Soros'a ait Açık Toplum Vakfı ile sözde 'gazetecilik merkezi' Correctiv üzerinden Erdoğan'ı ve Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini hedef aldı. Alman derin devletinin de etkisiyle ZDF TV'deki bir programda 'Erdoğan'ın talimatıyla adam kaçırma' başlığıyla bir video haber yayınlandı. Türk istihbaratının yurtdışında yakaladığı siyasi muhalfileri Türkiye'ye getirerek gizli cezaevlerinde işkence yaptığı yalanları Avrupa medyasına servis edildi. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı bilgilere göre Correctiv'e finansal destek veren vakıflar Soros'un Açık Toplum Vakfı, E Bay'in kurucusuna ait 'Omidyar Network Foundation', Yeşiller Partisi'ne yakın Heinrich- Böll Vakfı, CDU partisine yakın Konrad Adenauer Vakfı, FDP Partisine yakın Friedrich Naumann Vakfı, Der Sipegel gazetesinin sahibine ait Rudolf Augstein Schöpflin Vakfı.



SABAH