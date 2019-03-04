Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan, Bartın'da düzenlenen mitingde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Bartın'ın tüm ilçelerindeki, yaylalarındaki, ovalarındaki kardeşlerime en kalbi muhabbetimi gönderiyorum. Bartın ve Bartın'ın güzel insanlarını özlemişiz. Siz Bartınlı kardeşlerim şu gerçeği çok iyi bilmesini istiyorum, uzun zamandır gelememiş olsak da Bartın'ı asla unutmadık, asla ihmal etmedik. Sinemizi yakıp kavuran Bartın özlemini hiçbir zaman silmedik, silemedik. İnşallah bundan sonra daha sık gelecek, daha sık görüşeceğiz. İnşallah bundan sonra bu kadar ayrı kalmayacağız, hasreti bu kadar büyütmeyeceğiz.

BARTIN ÜLKENİN, BATI KARADENİZ'İN YOLUNU AÇMIŞTIR

Türkiye'nin son 17 senede siyaset, ekonomi, eğitim, sağlık, ulaşımda yazdığı destanlarda Bartın pay sahibi oldu. Ülkemizin, Batı Karadeniz'in, Bartın'ın yolunu açtınız. Türkiye'nin itibarına itibar kazandırdınız. Vefanızdan, kadirşinaslığınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Sizlerden 31 Mart'ta da aynı tavrı bekliyorum. Sizlerden bir kez daha iradenize, geleceğinize, ülkenizin beka mücadelenize sahip çıkmanızı istiyorum.