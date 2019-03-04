Özdemir Erdoğan'dan CHP’li iki derneğin boykotuna cevap: Mühim olan insanlık

Usta sanatçı Özdemir Erdoğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 65. yaş günü kutlamalarına katılan sanatçılar arasında yer aldı. Bu yüzden CHP zihniyeti, Erdoğan'ı hedef gösterdi.



AYRIMCI DEĞİLİM

İki dernek, yılların sanatçısının konserine gidilmemesi için kampanya başlattı. Ama İzmirli vatandaşlar, bu ayrımcı tavra karşı tüm biletleri satın aldı. Haksız eleştiri yüzünden çok üzülen sanatçı, "79 yaşındayım. Benim için paranın bir önemi yok. Mühim olan insanlık. Tıpkı bestelediğim şarkı gibi. Ben ayrımcılığa karşıyım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe katıldığım için, biletlerim iki dernek tarafından geri çekilmiş. Bunun önemi yok. 3 çocuğum ve 5 torunum var. Hepsi kendilerini kurtardılar. Bundan sonra bana huzur lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyorum. Çünkü 7 düvele karşı bağımsızlık mücadelesi veriyor. Bunun için Erdoğan'ın yanında olmamız gerekiyor" dedi.





AYNI ZİHNİYET

CHP zihniyeti ve Erdoğan karşıtları, daha önce de Mazhar Alanson ile Timur Selçuk'u, röportajlarında başkan Erdoğan'ın inançlı biri olduğunu söyledikleri için hedef seçmişti. Oyuncu Erdal Beşikçioğlu da "Hepimiz aynı gemideyiz. Önce bunu fark edelim" açıklaması yapınca linç edilmişti! Fazıl Say ise Erdoğan'ı konserine davet edip beraber fotoğraf çektirince yine çok eleştirilmişti...

Erdoğan, 14 Mart'ta İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde "İkinci Bahar", Bana Ellerini Ver", "Sevdim Seni Bir Kere", "Aç Kapıyı Gir İçeri", "Gurbet", "Baharda Kuşlar Gibi", "Canım Senle Olmak İstiyor" gibi hayatımızda yer etmiş bestelerini seslendirecek.



TWİTTER

​ KAMPLAŞTIRAN kimmiş gör Türkiye'm...

CHP'nin faşizan tutumunu kınıyorum...

TERÖRİSTLERİ ziyaret edenleri baş tacı ederlerdi...

RABBİM size fırsat vermesin...

BİLETİMİ aldım konserde olacağım...

BAY Kemal, hani sanatçının yanındaydın...