Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında ilçelere ve köylere ziyaret gerçekleştirmişti. Bir beldede ziyareti sırasında vatandaşlar tarafından karşılanan Lütfü Savaş, CHP'nin genel seçimlerde AK Parti'nin gerisinde kalmasını özetler nitelikte görüntüler sergiledi. Savaş, geçen seçimlerde kendisine oy vermeyen köylülere hizmet yapmayacağını söyleyerek tehdit eti.

"HİZMET YAPMAYA MECBUR DEĞİLİM"

Vatandaşları azarlayan Savaş "Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz." ifadesini kullanmıştı.

"MECBUR DEĞİLİM"

Vatandaşlardan biri, Lütfü Savaş'a belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, görevini yerine getirmekle mecbur olduğunu söyledi. Savaş ise bağırarak, "Niye mecbur olayım mecbur değilim. Oy vereceksiniz hizmeti öyle alacaksınız." ifadelerini kullandı.

BİR SKANDALI DAHA PATLADI

avaş, Altınözü Hanyolu köyünde de vatandaşlara tehditler savurdu. Savaş, "Bak şimdi bir daha bu köye gelmem düzgün oy vermezseniz. Onu söyleyeyim bu kadar işi yapmışım. Doğru düzgün oy alamamışım." ifadesini kullandı.

BU DA MI ŞAKA!

Gazeteci Ahmet Hakan ise, belediye başkanının skandal sözlerinin şakayla söylendiği iddiasında bulunarak Savaş'ı savundu. Ahmet Hakan, "Hatay Belediye Başkanı'nın "Oy vermezseniz hizmet yok" sözü, meğer şakayla söylenmiş bir sözmüş... Videonun tamamını izlediğimde şakanın farkına vardım. Kıssadan hisse: Bu tür şeylerin şakasını bile yapmamak lazım." ifadesini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Erdoğan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin Samsun'da düzenlenen mitinginde açıklamalarda bulundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın skandal sözlerine çok ser tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Geçen gün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı 'Oyunuzu verirseniz hizmet var' diyor. Hale bak ya… CHP'nin işte belediye başkanı… Bizde böyle belediye başkanı olsa bir dakika tutmam. CHP belediyeciliğini anlamak için ibretlik görüntü." dedi.