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  • Son Güncelleme: 04.03.2019 01:35

Başkanı köyünde de skandala imza attı

Başkanı için yaptığı mahalle ziyaretlerinde vatandaşa "Oy vermezseniz şerefsizsiniz" demiş ve büyük tepki toplamıştı. Savaş'ın skandalı bununla da bitmedi. köyünde de vatandaşlara tehditler savuran Savaş, "Düzgün oy vermezseniz bir daha bu köye gelmem" ifadesini kullandı.

Lütfü Savaş'tan bir skandal daha! Bu da mı şaka?

Başkanı , çalışmaları kapsamında ilçelere ve köylere ziyaret gerçekleştirmişti. Bir beldede ziyareti sırasında vatandaşlar tarafından karşılanan , 'nin genel seçimlerde 'nin gerisinde kalmasını özetler nitelikte görüntüler sergiledi. Savaş, geçen seçimlerde kendisine oy vermeyen köylülere hizmet yapmayacağını söyleyerek tehdit eti.

"HİZMET YAPMAYA MECBUR DEĞİLİM"
Vatandaşları azarlayan Savaş "Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz." ifadesini kullanmıştı.

"MECBUR DEĞİLİM"
Vatandaşlardan biri, Lütfü Savaş'a belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, görevini yerine getirmekle mecbur olduğunu söyledi. Savaş ise bağırarak, "Niye mecbur olayım mecbur değilim. Oy vereceksiniz hizmeti öyle alacaksınız." ifadelerini kullandı.

BİR SKANDALI DAHA PATLADI
avaş, köyünde de vatandaşlara tehditler savurdu. Savaş, "Bak şimdi bir daha bu köye gelmem düzgün oy vermezseniz. Onu söyleyeyim bu kadar işi yapmışım. Doğru düzgün oy alamamışım." ifadesini kullandı.

BU DA MI ŞAKA!
Gazeteci Ahmet Hakan ise, belediye başkanının skandal sözlerinin şakayla söylendiği iddiasında bulunarak Savaş'ı savundu. Ahmet Hakan, "Hatay Belediye Başkanı'nın "Oy vermezseniz hizmet yok" sözü, meğer şakayla söylenmiş bir sözmüş... Videonun tamamını izlediğimde şakanın farkına vardım. Kıssadan hisse: Bu tür şeylerin şakasını bile yapmamak lazım." ifadesini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Başkan Erdoğan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin Samsun'da düzenlenen mitinginde açıklamalarda bulundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın skandal sözlerine çok ser tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Geçen gün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı 'Oyunuzu verirseniz hizmet var' diyor. Hale bak ya… CHP'nin işte belediye başkanı… Bizde böyle belediye başkanı olsa bir dakika tutmam. CHP belediyeciliğini anlamak için ibretlik görüntü." dedi.

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