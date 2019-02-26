

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kutlamaya, aralarında Ahmet Özhan, Bedia Akartürk, Özdemir Erdoğan, Muazzez Ersoy, Yavuz Bingöl, Emel Sayın, Orhan Gencebay, Cengiz Kurtoğlu ve Hasan Kaçan'ın da bulunduğu bazı sanatçılar katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen kutlamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.





Kutlamanın ardından konukevinin önünde bekleyen gazetecilere açıklamada bulunan Emel Sayın, sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptıklarını söyledi. Küçük bir parti düzenlendiğini belirten Sayın, şunları söyledi:



EMEL SAYIN: BAŞKAN ERDOĞAN'A UZUN, GÜZEL ÖMÜRLER DİLİYORUM

"Çok samimi, çok güzeldi. Ben dün akşam öğrendim. Hiç bilmiyordum böyle bir organizasyonu. Davet edildim daha doğrusu. Çok hoş oldu. Çok sevdiğim bazı arkadaşlarımla da karşılaşmış olduk ayrıca. Sayın Cumhurbaşkanımızı yolcu ettik mitingleri için yola çıktılar. Kendilerine sağlıklı, hayırlı, sevdikleriyle birlikte uzun güzel ömürler diliyorum."





Ahmet Özhan ise 26 Şubat'ın Erdoğan'ın doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Haber verdiler, beni de davet ettiler. Vatanımız, memleketimiz, devletimiz için böyle koşturan bir kişinin yeni yaşında onunla beraber olmak, iyi dileklerimizi iletmek bizim için de çok hoş oldu. Kendisi için de yeni bir enerji oldu. Nice nice yeni yaşlar diliyoruz. Hayırlı hizmetlerinin devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

