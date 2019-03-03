Şişli’de otomobil takla attı: 2 yaralı

Şişli'de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Büyükdere Caddesi'nde seyreden, sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 34 NE 866 plakalı otomobil, Zincirlikuyu Mezarlığı önünde kaldırıma çıktı.
Şişli'de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Büyükdere Caddesi'nde seyreden, sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 34 NE 866 plakalı otomobil, Zincirlikuyu Mezarlığı önünde kaldırıma çıktı.
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