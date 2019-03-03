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  • Son Güncelleme: 04.03.2019 07:20

Şişli’de otomobil takla attı: 2 yaralı

İstanbul Şişli'de kontrolden çıkarak kaldırımdaki iki reklam panosu ve bir ağacı devirdikten sonra takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Şişli'de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Büyükdere Caddesi'nde seyreden, sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 34 NE 866 plakalı otomobil, Zincirlikuyu Mezarlığı önünde kaldırıma çıktı.

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