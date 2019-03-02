Müzisyen Özdemir Erdoğan, sanat dünyasına adını altın harflerle yazdı. Unutulmaz eserlere imzasını attı. Usta sanatçı, 26 Şubat'da 65 yaşına basan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi yapan sanatçılar arasındaydı. Ancak Özdemir Erdoğan'ın Başkan'ın doğum gününe katılması, bazılarında hazımsızlığa yol açtı! CHP'nin kalesi İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanatçıya büyük bir ayıp yaptı. Özdemir Erdoğan'ın 14 Mart'ta İzmir İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde vereceği konserinin iptal edildiği ortaya çıktı. Biletlerin toplu halde iade edildiği açıklandı. Sanatçı, yasakçı zihniyete sessiz kalmadı. Özdemir Erdoğan, "Başkan Erdoğan'ın Fazıl Say'a el uzattığı bir dönemde onlar böyle bir faşitlik yapıyor" ifadelerini kullandı.
- Güncel
- 02.03.2019
- Gazete
Usta müzisyen Özdemir Erdoğan'a CHP yasağı...
Usta müzisyen Özdemir Erdoğan, Başkan Erdoğan’ın doğum günü kutlamasına gitti. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi bunu hazmedemedi. Sanatçının İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde vereceği konseri iptal etti. Skandal tepki çekti...
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