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Usta müzisyen Özdemir Erdoğan'a yasağı...

Usta müzisyen Özdemir Erdoğan, Başkan Erdoğan’ın kutlamasına gitti. ’li bunu hazmedemedi. Sanatçının ’nde vereceği konseri iptal etti. Skandal tepki çekti...

Ustaya yasak!
Müzisyen Özdemir Erdoğan, sanat dünyasına adını altın harflerle yazdı. Unutulmaz eserlere imzasını attı. Usta sanatçı, 26 Şubat'da 65 yaşına basan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sürprizi yapan sanatçılar arasındaydı. Ancak Özdemir Erdoğan'ın Başkan'ın doğum gününe katılması, bazılarında hazımsızlığa yol açtı! 'nin kalesi İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanatçıya büyük bir ayıp yaptı. Özdemir Erdoğan'ın 14 Mart'ta İzmir İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde vereceği konserinin iptal edildiği ortaya çıktı. Biletlerin toplu halde iade edildiği açıklandı. Sanatçı, yasakçı zihniyete sessiz kalmadı. Özdemir Erdoğan, "Başkan Erdoğan'ın 'a el uzattığı bir dönemde onlar böyle bir faşitlik yapıyor" ifadelerini kullandı.

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