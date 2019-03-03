Usta müzisyen Özdemir Erdoğan, 26 Şubat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününe gitti. Bu durum CHP'li derneklerin hoşuna gitmedi. 2 dernek, Özdemir Erdoğan'ın 14 Mart'ta İzmir İsmet İnönü Derneği'nde vereceği konseri boykot etti. Dernekler, konser biletlerini toplu olarak iade etti. İzmirliler ise "yasakçı zihniyete" tepki gösterdi. Usta müzisyene sahip çıkan İzmirliler, sanatçının biletlerini satın alıp, "Konseri sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
Konser biletleri tükendi. Gözlerin çevrildiği Özdemir Erdoğan ise şunları söyledi: "50 yıllık sanat hayatımda ilk defa böyle bir durum yaşıyorum. Bu durum fanatizmden ve partizanlıktan başka hiçbir şey değil. Ancak beni seven İzmirlileri de kıramam. Konseri iptal etmeyi asla düşünmüyorum. Orada 3 kişi dahi olsa ben çıkarım. Kanser olduğum sırada benim ilaçlarımın dörtte birini devlet ödedi. Ben bir buçuk y kanser tedavisi gördüm. Devletin bana yaptığı ilaç yardımı sayesinde sağlığıma kavuştum. Daha evvel bu imkanlar yoktu Türkiye'de. Onun için 1 değil, 10 konser feda olsun Cumhurbaşkanımıza."
MEVLÜT YÜKSEL
Konser biletleri tükendi. Gözlerin çevrildiği Özdemir Erdoğan ise şunları söyledi: "50 yıllık sanat hayatımda ilk defa böyle bir durum yaşıyorum. Bu durum fanatizmden ve partizanlıktan başka hiçbir şey değil. Ancak beni seven İzmirlileri de kıramam. Konseri iptal etmeyi asla düşünmüyorum. Orada 3 kişi dahi olsa ben çıkarım. Kanser olduğum sırada benim ilaçlarımın dörtte birini devlet ödedi. Ben bir buçuk y kanser tedavisi gördüm. Devletin bana yaptığı ilaç yardımı sayesinde sağlığıma kavuştum. Daha evvel bu imkanlar yoktu Türkiye'de. Onun için 1 değil, 10 konser feda olsun Cumhurbaşkanımıza."
MEVLÜT YÜKSEL
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