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'nin yasakçı zihniyetine karşı çıkan , Özdemir Erdoğan'a sahip çıktı

Müzisyen Özdemir Erdoğan, Başkan Erdoğan’ın gitti. ’li 2 dernek, sanatçının ’de vereceği konseri boykot etti. Skandala tepki gösteren İzmirliler de biletleri tüketerek ‘yasakçı zihniyete’ tokadı indirdi.

Güzel İzmir
Usta müzisyen Özdemir Erdoğan, 26 Şubat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gitti. Bu durum 'li derneklerin hoşuna gitmedi. 2 dernek, Özdemir Erdoğan'ın 14 Mart'ta İzmir İsmet İnönü Derneği'nde vereceği konseri boykot etti. Dernekler, konser biletlerini toplu olarak iade etti. İzmirliler ise "yasakçı zihniyete" tepki gösterdi. Usta müzisyene sahip çıkan liler, sanatçının biletlerini satın alıp, "Konseri sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.



Konser biletleri tükendi. Gözlerin çevrildiği Özdemir Erdoğan ise şunları söyledi: "50 yıllık sanat hayatımda ilk defa böyle bir durum yaşıyorum. Bu durum fanatizmden ve partizanlıktan başka hiçbir şey değil. Ancak beni seven İzmirlileri de kıramam. Konseri iptal etmeyi asla düşünmüyorum. Orada 3 kişi dahi olsa ben çıkarım. olduğum sırada benim ilaçlarımın dörtte birini devlet ödedi. Ben bir buçuk y kanser tedavisi gördüm. Devletin bana yaptığı ilaç yardımı sayesinde sağlığıma kavuştum. Daha evvel bu imkanlar yoktu 'de. Onun için 1 değil, 10 konser feda olsun ."

MEVLÜT YÜKSEL

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