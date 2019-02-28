Balıkesir'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Ayvacık mahallesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 13.14'te yerin 8.4 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybının olmadığı bildirildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Derinlik(km) ML Yer
---------- -------- ---------- ------- --------------
2019.02.28 13:14:14 8.4 3.6 AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2019.02.28 12:50:16 0.0 1.8 SALIHPASALAR-(MUGLA)
2019.02.28 12:43:35 0.0 1.7 KAFACA-(MUGLA)
2019.02.28 12:38:01 0.0 1.4 CAMKOY-MILAS (MUGLA)
2019.02.28 12:05:51 8.4 2.2 BOYUNLU-SILVAN (DIYARBAKIR)
2019.02.28 11:52:38 0.0 1.9 TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
2019.02.28 11:33:41 9.6 3.0 KUMLA-(ELAZIG)
2019.02.28 11:30:22 9.1 0.9 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.02.28 10:50:42 18.1 1.9 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.02.28 10:31:46 0.0 0.9 CIFTLIKKOY (YALOVA)
2019.02.28 09:31:43 12.2 1.5 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2019.02.28 08:51:13 21.3 1.5 EGE DENIZI
2019.02.28 08:31:11 5.0 1.6 AKDENIZ
2019.02.28 08:07:28 5.0 2.7 AKDENIZ
2019.02.28 07:59:21 11.3 1.1 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.02.28 07:12:24 12.0 1.5 CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
2019.02.28 06:58:14 4.7 2.2 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2019.02.28 05:07:22 9.7 2.1 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2019.02.28 05:02:23 10.1 2.4 YESILHISAR-SAVASTEPE (BALIKESIR)
2019.02.28 00:18:55 4.8 2.0 CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.