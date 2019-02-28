Balıkesir'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Ayvacık mahallesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 13.14'te yerin 8.4 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybının olmadığı bildirildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Derinlik(km) ML Yer

---------- -------- ---------- ------- --------------

2019.02.28 13:14:14 8.4 3.6 AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR)

2019.02.28 12:50:16 0.0 1.8 SALIHPASALAR-(MUGLA)

2019.02.28 12:43:35 0.0 1.7 KAFACA-(MUGLA)

2019.02.28 12:38:01 0.0 1.4 CAMKOY-MILAS (MUGLA)

2019.02.28 12:05:51 8.4 2.2 BOYUNLU-SILVAN (DIYARBAKIR)

2019.02.28 11:52:38 0.0 1.9 TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)

2019.02.28 11:33:41 9.6 3.0 KUMLA-(ELAZIG)

2019.02.28 11:30:22 9.1 0.9 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.02.28 10:50:42 18.1 1.9 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.02.28 10:31:46 0.0 0.9 CIFTLIKKOY (YALOVA)

2019.02.28 09:31:43 12.2 1.5 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2019.02.28 08:51:13 21.3 1.5 EGE DENIZI

2019.02.28 08:31:11 5.0 1.6 AKDENIZ

2019.02.28 08:07:28 5.0 2.7 AKDENIZ

2019.02.28 07:59:21 11.3 1.1 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.02.28 07:12:24 12.0 1.5 CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)

2019.02.28 06:58:14 4.7 2.2 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2019.02.28 05:07:22 9.7 2.1 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2019.02.28 05:02:23 10.1 2.4 YESILHISAR-SAVASTEPE (BALIKESIR)

2019.02.28 00:18:55 4.8 2.0 CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)