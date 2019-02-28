Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.02.2019 13:02
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 13:20

seferlerinde aksama! Bir kişi raylara düştü

Yenikapı-Hacıosman hattı istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Raylara düşen kişi kurtarılarak hastaneye götürülürken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yenikapı-Hacıosman hattı istasyonunda saat 12.00 sıralarında Yenikapı yönünde bekleyen bir kişi metronun istasyona geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düşerek, metronun altında kaldı. Metrodaki görevliler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olayın ardından Yenikapı-Hacıosman Metro seferlerinde bir süre aksama yaşandı. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan kişi ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Metro İstanbul'un konu ile ilgili twitter adresinden yaptığı açıklamada Metro seferlerinin Atatürk Oto Sanayi İstasyonundan her iki yönde aktarmalı olarak devam edeceğini duyuruldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİstanbul Metro seferlerinde aksama! Bir kişi raylara düştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar