İstanbul'da düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride bulunan DHKP-C'nin sözde genel sekreteri Ümit İlter, "gri" kategoride aranan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek ile "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu sekiz şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütünün İstanbul'daki açık merkezi olarak bilinen ve polisin defalarca operasyon düzenlediği İdil Kültür Merkezi'nde yakalanan şüphelilerin, baskın sırasında bazı örgütsel dokümanları yiyerek yok ettikleri öne sürüldü.

TOPLANTIDA BASILDILAR

Operasyon, önceki gece 02.30 sıralarında Şişli, Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok kez operasyon düzenlenen ve örgütün İstanbul'daki açık adresi olarak bilinen kültür merkezine, aldığı bir istihbarat doğrultusunda özel harekât ekiplerinin desteğinde operasyon düzenleyen anti terör timleri, çelik kapıları oksijen kaynağıyla keserek içeriye girdi. Kuş uçurtulmayan operasyon sırasında, zırhlı araçlarla bölgede devriye de gezen TEM ekipleri, binanın zemin katında yaptığı incelemede bir insanın girebileceği genişlikte tünel ile ulaşılan gizli bir bölme tespit etti.

'SAĞIR ODA' YAPMIŞLAR

Milliyet'in haberine göre, girişinde Betül Varan ve Sultan Gökçek isimli iki kadının gözcülük yaptığını belirlediği gizli bölmeye giren ekipler, altı örgüt şüphelisini toplantı halinde yakaladı. Operasyon sırasında önlerindeki gizli örgütsel evrakların bir kısmını ağızlarına atıp çiğneyerek yuttuğu öne sürülen altı örgüt yöneticisi etkisiz hale getirilerek gizli bölmeden çıkartıldı. Binada bulunan sekiz kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis, şüphelilerin gözaltına alındığı gizli bölmede yaptığı incelemede bölmenin, özel yalıtım malzemesi kullanılarak yapıldığını ve dışarıdan izleme ve dinlemeye kapalı olduğunu tespit etti. Örgüt yöneticileri tarafından gizli toplantıların yapılıp, yine elebaşların örgütün dış merkezleriyle iletişim kurmak için kullandığını tespit ettiği odanın örgüt mensuplarınca "sağır oda" olarak adlandırılan bir bölme olduğunu belirledi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri şöyle açıklandı: İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesindeki "yeşil" kategoride aranan DHKP-C'nin sözde genel sekreteri Ümit İlter, "gri" kategoride aranan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile aynı suçtan aranan sözde Halkın Hukuk Bürosu sorumlusu Barkın Timtik, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek", "yönetmek", "bunların hareketlerine katılmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından arama kaydı bulunan sözde halkın mühendis mimarları sorumlusu Barış Yüksel ile operasyon sırasında binada bulunan Betül Varan ve Sultan Gökçek.

OPERASYONU SOYLU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Gaziosmanpaşa'da katıldığı bir programda yaptığı konuşmada DHKP-C operasyonunun ayrıntılarını paylaştı. Soylu, şunları söyledi: "Bugün sabaha karşı İstanbul'da polisimiz, emniyetimiz ülkemiz için çok önemli bir operasyon gerçekleştirdi. DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere bir yeşil listeden, iki gri listeden, terörle arananlar listesinden toplam yedi aranan teröristi bir sığınakta ele geçirdiler. Bir kişi de aranmayan listesinden toplam sekiz kişi. Tüm emniyet teşkilatımızı özellikle terör ve istihbarat birimlerimizi tekrar tebrik istiyorum."