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  • 27.02.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 09:34

'den kargoyla gönderilen kimyager 'e gözaltı

'den kargo ile marihuana ve likit esrar getirten çifte vatandaş kimyager G. (37), gözaltına alındı. yu bakanlıklardan gerekli izinleri aldıktan sonra tedavisinde kullanacağını öne süren Selin G., mahkemece kararıyla serbest bırakıldı.




Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir kargo firmasının çalışanları, bir spor salonuna teslim edilmek üzere ABD'den gelen kargonun içinden ağır kokular geldiğini fark edince, polise haber verdi.

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