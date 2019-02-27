Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir kargo firmasının çalışanları, bir spor salonuna teslim edilmek üzere ABD'den gelen kargonun içinden ağır kokular geldiğini fark edince, polise haber verdi.
ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderilen kimyager Selin'e gözaltı
ABD'den kargo ile marihuana ve likit esrar getirten çifte vatandaş kimyager Selin G. (37), gözaltına alındı. Uyuşturucuyu bakanlıklardan gerekli izinleri aldıktan sonra kanser tedavisinde kullanacağını öne süren Selin G., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir kargo firmasının çalışanları, bir spor salonuna teslim edilmek üzere ABD'den gelen kargonun içinden ağır kokular geldiğini fark edince, polise haber verdi.
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