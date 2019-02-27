İstanbul Şişli'de, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düğmesine basıldı. İdil Kültür Merkezi'ne dün sabah operasyon yapıldı. Binanın üst katındaki gizli bölmelerde saklanan DHKP/C'nin sözde genel sekreteri Ümit İlter ve sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu üst düzey 8 şüpheli gözaltına alındı.
- Güncel
- 27.02.2019
- Gazete
DHKP-C’ye büyük darbe
- Başkent'te zehir tacirlerine operasyon!
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