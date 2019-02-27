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DHKP-C’ye büyük darbe

DHKP-C’ye büyük darbe
İstanbul Şişli'de, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düğmesine basıldı. İdil Kültür Merkezi'ne dün sabah operasyon yapıldı. Binanın üst katındaki gizli bölmelerde saklanan DHKP/C'nin sözde genel sekreteri Ümit İlter ve sözde sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu üst düzey 8 şüpheli gözaltına alındı.

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