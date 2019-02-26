İstanbul'daki DHKP-C operasyonunun polis kamerası görüntüleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan DHKP-C operasyonu polis kamerasına yansıdı.
26.02.2019 17:37
- Son Güncelleme: 26.02.2019 17:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'daki terör operasyonuyla ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. Operasyonla ilgili çok çarpıcı bir fotoğraf da ortaya çıktı. Şüpheliler binanın üst katındaki gizli bölmelerde saklanırken yakalandı.
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