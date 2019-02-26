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İstanbul'daki DHKP-C operasyonunun polis kamerası görüntüleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan DHKP-C operasyonu polis kamerasına yansıdı.

26.02.2019 17:37 - Son Güncelleme: 26.02.2019 17:48
İstanbul'daki DHKP-C operasyonunun polis kamerası görüntüleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'daki terör operasyonuyla ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. Operasyonla ilgili çok çarpıcı bir fotoğraf da ortaya çıktı. Şüpheliler binanın üst katındaki gizli bölmelerde saklanırken yakalandı.

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İstanbul'daki DHKP-C operasyonunun polis kamerası görüntüleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan operasyonda teröristlerin saklandığı yerin fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul'daki DHKP-C operasyonunun polis kamerası görüntüleri

İdil Kültür Merkezi'ne sabah saatlerinde yapılan operasyonda üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul'daki DHKP-C operasyonunun polis kamerası görüntüleri

6 teröristin saklandığı binanın üst katındaki gizli bölmenin fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul'daki DHKP-C operasyonunun polis kamerası görüntüleri

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, DHKP/C terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına operasyon yapıldığı belirtildi.

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