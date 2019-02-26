İstanbul'daki DHKP-C operasyonunun polis kamerası görüntüleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'daki terör operasyonuyla ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. Operasyonla ilgili çok çarpıcı bir fotoğraf da ortaya çıktı. Şüpheliler binanın üst katındaki gizli bölmelerde saklanırken yakalandı.

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