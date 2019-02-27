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  • 27.02.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 10:04

'den aranan eski yüzbaşı havalimanında yakalandı!

Van’dan ’a sahte kimlikle gitmek isteyen ve ’den araması bulunan eski yüzbaşı, havalimanında yakalandı.

FETÖ'den aranan eski yüzbaşı yakalandı!

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'dan 'a gitmek üzere havalimanına gelen bir şahsın X-Ray cihazından geçtiği esnada görevlilerce durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi.

Üst aramasında R.Y. adına düzenlenmiş kimlik kartının sahte olduğunun değerlendirilmesi üzerine yapılan sorgulamada, 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan eski jandarma yüzbaşı K.Ş. olduğu ve hakkında '/ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydının olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındıktan sonra adli mercilere teslim edildi.

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