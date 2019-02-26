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  • 26.02.2019 12:21
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 12:21

Yalan vaatler veren 'nin adayı , kendi tükürdüğünü yaladı

Yalan vaatler veren 'nin adayı , ulaşım ücretleriyle ilgili yaptığı iki ayrı açıklamada kendi tükürdüğünü yaladı. Bir konuşmasında "Ulaşım ücretsiz olacak" diyen Mansur Yavaş, başka bir konuşmasında ise "Pik saatlerde ulaşım ücretleri daha pahalı olacak." diyor. İşte o açıklamaları...

'nin adayı 'ın ulaşım ücretleri için verdiği yalan vaatler arasındaki çelişki "yok artık" dedirtti. Mansur Yavaş, ulaşım ücretsiz mi olacak yoksa daha pahalı mı olacak bir türlü karar verememiş!

İşte Mansur Yavaş'n iki ayrı yalan vaadi:

"ÜCRETSİZ OLACAK"
-"Hiç bir lıyı aç ve açıkta bırakmamak için o yöne yöneleceğiz. Onların çalışması için otobüs ücretlerini halk otobüsü olsun minibüs olsun biz karşılayacağız."

"DAHA PAHALI OLACAK"
-"Pik saatler var, bütün Avrupa'da falan bu şekilde kullanılıyor. Pik saatlerde ücret daha pahalı olacak. Yani zararı öyle telafi etmeyi düşünüyoruz. Pik saat dediğimiz herkesin aynı anda trafiğe girdiği anlara ücret daha pahalı olacak."

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