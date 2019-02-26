CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Mansur Yavaş'ın ulaşım ücretleri için verdiği yalan vaatler arasındaki çelişki "yok artık" dedirtti. Mansur Yavaş, ulaşım ücretsiz mi olacak yoksa daha pahalı mı olacak bir türlü karar verememiş!

İşte Mansur Yavaş'n iki ayrı yalan vaadi:

"ÜCRETSİZ OLACAK"

-"Hiç bir Ankaralıyı aç ve açıkta bırakmamak için o yöne yöneleceğiz. Onların çalışması için otobüs ücretlerini halk otobüsü olsun minibüs olsun biz karşılayacağız."

"DAHA PAHALI OLACAK"

-"Pik saatler var, bütün Avrupa'da falan bu şekilde kullanılıyor. Pik saatlerde ücret daha pahalı olacak. Yani zararı öyle telafi etmeyi düşünüyoruz. Pik saat dediğimiz herkesin aynı anda trafiğe girdiği anlara ücret daha pahalı olacak."