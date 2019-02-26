Tuzla'daki ağır koku üzerine ekiplerin bölgede yaptığı ölçümlerde sağlığı tehdit edecek bir bulgu tespit edilmedi.

İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşların ilgili kurumlara haber vermesi üzerine AFAD, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı.

Ekipler, rögar kapaklarını kaldırarak kanallarda ve mahalledeki değişik noktalarda gaz ölçümü yaptı. Yapılan ilk çalışmalarda sağlığı tehdit edecek bulguya rastlanılmadı.





AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, kokunun kaynağının evsel veya kimyasal atık olabileceği üzerinde duruluyor. Bu kimyasalın kanalizasyonda çökme yaptığı, kokunun da bundan kaynaklandığı düşünülüyor.

Yetkililer, kokunun giderilmesi için kanalizasyonlara su basılarak kimyasalın çözülmesini sağlayamaya çalıştıklarını, ölçümlerde hidrojen sülfür değerlerinin biraz yüksek çıktığını belirtti.







SABOTAJ İHTİMALİ

Çalışmalar sürerken Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sabotaj şüphesi olabileceğini söyledi. Yazıcı, 'Bugünkü bu hadise çok ilginç bir hadise. Emniyet yetkilileriyle, valilikle, AFAD yetkilileriyle görüştük. Çok ilginç, rögar kapağının açılıp herhangi bir yerde; Moda'da da Üsküdar'da da olabilecek rögar kapağının açılıp dökülen madde olduğu düşünülüyor. Maddenin ne olduğuna dair araştırma yapılıyor. Araştırılıyor ve şu ana kadar üç kişi devlet hastanesiyle başhekimimizle görüştük, ayakta tedavi ile görüştük." ifadelerini kullandı.



"MÜSEBBİPLER ARANIYOR"

İşin müsebbipleri aranıyor. Mahalleyi bile kapsamadığı için, bir vidanjör ve kimyasal döküm olmadığını; lokal bir hadise olduğunu ve özellikle de birilerinin bir sabotaj gibi olabileceği şüphesi bile uyanabiliyor insanın kafasında.''

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı , Tuzla'da çevreye yayılan kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya ilişkin "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde yayılan ağır kokunun kaynağının tespit edilmesi amacıyla soruşturma açtı.

Başsavcılığın "çevreyi kasten kirletmek" suçundan başlattığı soruşturma kapmasında, söz konusu kokunun kaynağının tespit edilmesi amacıyla incelemelerin devam ettiği öğrenildi.