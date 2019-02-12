Tügiad Ankara Şubesi'nde bir grup işadamıyla biraraya gelen Mansur Yavaş konuşmasına geç kalma nedenini açıklayarak başladı. CHP-İyi Parti ittifakında hala krizler yaşandığını söyleyen Yavaş; "Tam yola çıkarken Meral Hanım aradı. Ittifakta krizler devam ediyor" dedi.

Bu akşam Tügiad Ankara Şubesi'nde bir grup iş adamı ile bir araya gelen CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş gaf üstüne gaf yaptı. Beypazarı'nda Belediye Başkanlığı döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bir okulu nasıl çaldığını anlattı. Yavaş okul arazisini belediye sınırlarına kattığını belirterek; "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir okulu istedim. Bakanlıkta böyle bir uygulamalarının olmadığını söyledi. Bu cevaba istinaden imar planınında düzenleme yaparak okulu ve arazisini belediyeye kattım." diyerek imar planında oynama ve hile yaptığını açıkça ifade etti. Mansur Yavaş'ın iş adamları önünde "çaldım" ifadesini kullanması şaşkınlığa neden oldu.

YAVAŞ: İTTİFAKTA ÇATLAK VAR

Yavaş'ın gafı ve itirafı bununla da bitmedi. Programa gecikmeli katılması nedeniyle salonda bulunan haziruna; "Kusura bakmayın . İttifakın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanım aradı. Acil bir görüşme yapmamız gerekir dedi. Bende oraya gitmek zorunda kaldım. Maalesef ittifakta uyum yok. CHP ve İyi Parti mensuplarını bir araya getirmekte zorlanıyoruz. Sorunları henüz aşamadık" şeklinde konuşması da itiraf gibi açıklama şeklinde yorumlandı.