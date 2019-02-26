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  • Son Güncelleme: 26.02.2019 12:54

Vatandaşlardan Başkan Erdoğan'a sürprizi

'da vatandaşlar konvoyunun geçişi sırasında Başkan Erdoğan’a sürprizi yaptılar. Konvoyu durdurup makam aracından inen Erdoğan vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşlar, 'ın 65'inci nü kutladı.

"65'İ DE YAKALADIK"
Konvoyu durdurup makam aracından inen Erdoğan burada basın mensuplarına şunları söyledi:

Her canlı doğar, büyür, gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. Ve gerek ilmi noktada, gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Şimdi de işte bu böyle devam ederken 65'i de yakaladık. Allah milletimize hizmet yolunda bizlere ömür verdikçe biz de devam edeceğiz. Milletimizle beraber bu yolda olacağız. Hedefimiz de tek millet, tek devlet, tek vatan. Yeter ki bir olalım, iri olalım ve hep birlikte Türkiye olalım.

KENDİSİNE İKRAM EDİLEN TATLIYI İKRAM ETTİ
Erdoğan daha sonra kendisine ikram edilen tatlıyı vatandaşlara ve basın mensuplarına ikram etti.

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