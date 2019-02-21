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  • Son Güncelleme: 21.02.2019 17:30

-İYİ Parti- ittifakının adayı 'ın '' paylaşımı isyan ettirdi

-İYİ Parti- ittifakının ortak adayı 'ın, teröristler tarafından şehit edilen üniversite öğrencisi  için dan yaptığı paylaşım isyan ettirdi. Mansur Yavaş'ın Çakıroğlu'nu şehit eden teröristlerin Meclis'teki sözcüleri ve sempatizanı oldukları HDP'nin desteğini alması sosyal medyadan büyük tepki topladı. İşte o paylaşımlar...

Mansur Yavaş'ın paylaşımı isyan ettirdi!

31 Mart yerel seçimleri için 'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve İYİ Parti ve 'nin de ortak olarak desteklediği , dün yaptığı bir paylaşım sonrası da büyük tepki gördü.

DÜN VEFATININ 4. YILIYDI
Dün vefatının 4. yılında tüm Türkiye'de büyük bir minnet ve saygı ile anılan , 20 Şubat 2015 tarihinde henüz 24 yaşındayken İzmir Ege Üniversitesi'nde, karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada teröristlerce katledilmişti. Çakıroğlu'nun şehadet haberi ülkeyi yasa boğmuştu. Siyasilerden magazin ve spor camiasına kadar hemen hemen her kesimden bu olaya tepki yağmıştı.

Konuyla ilgili Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan okulun Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah S. tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

MANSUR YAVAŞ'IN PAYLAŞIMI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Dün şehit oluşunun 4. yılında tüm kesimler tarafından saygıyla anılan Fırat Yılmaz Çakıroğlu ile ilgili bir paylaşım da ''CHP-İYİ Parti-HDP'' ittifağının ortak Ankara adayı Mansur Yavaş'tan geldi.

Mansur Yavaş, sosyal medyadan şehit Çakıroğlu'nun fotoğrafıyla birlikte ''Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 1000 yıldır bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimiz gibi o da ölümsüzlüğü tatmıştır. Aziz hatırası artık milletimize emanettir. Mekânı Cennet olsun.'' şeklinde bir mesaj yayımladı.

Bu mesajın ardından vatandaşlar paylaşıma tepki yağdırdı. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit eden teröristlerin Meclis'teki sözcüleri ve sempatizanı oldukları HDP'nin desteğini alması vatandaşları isyan ettirdi.




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