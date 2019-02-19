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  • Son Güncelleme: 19.02.2019 12:29

’ın şok listesi doğrulandı! Seçilirse 20 bin sol örgüt üyesini işe alacak

, 'nin adayı " seçilirse sol örgütlerden mi, terör örgülerinden mi yoksa CHP’lilerden mi oluşan 20 bin kişi işe alınacak?" sorusunu gündeme getirmişti. Şahin'in iddiası CHP tarafından doğrulandı. Taşçıer “20 bin değil daha fazla kişiyi işe alacağız” diye konuştu. İşte o sözleri...

Mansur Yavaş’ın şok listesi doğrulandı!

'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı bu kez de liste skandalı ile nın gündemine geldi. Dün bazı internet haber sitelerinde yayınlanan ve "Mansur Yavaş seçilirse 20 Bin CHP'liyi ve sol örgüt mensubunu işe alacak" haberi CHP tarafından doğrulandı.

CNN Türk'te yayınlanan ve 'ın sunduğu "" programında konuşan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, "20 bin değil daha fazla kişiyi işe alacağız" diye konuştu.

İSİMLERİN BELLİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan listede, Mansur Yavaş'ın seçilmesi halinde işe alınacak 20 bin sol örgüt üyesinin belli olduğu iddia edildi. Öte yandan Halkevleri, 'liler ve sol örgütlerin de belediye kadrolarında yer alacağı söylentiler arasında...

"BAŞKENT SOLA MI TESLİM EDİLİYOR?"
Sosyal medyadaki iddiaların yayılması üzerine Ankaralılar ve belediye çalışanları "Başkent sola mı teslim ediliyor?" yorumlarında bulundu.

ZAFER ŞAHİN GÜNDEME GETİRMİŞTİ
, "Mansur Yavaş seçilirse sol örgütlerden mi, terör örgülerinden mi ve CHP'lilerden mi oluşan 20 bin kişi işe alınacak" sorusunu gündeme getirmişti.

İşte sosyal medyadan yapılan paylaşımlar:





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