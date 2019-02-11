31 Mart Yerel Seçimleri öncesi kirli ittifak planları bir bir açığa çıkıyor. Son olarak birçok il ve ilçede PKK ve FETÖ yandaşı isimleri aday gösteren CHP, PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP ile de el ele vererek ittifakın diğer ortağı Saadet'in adayını destekleme kararı aldı.



CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, partisinin il, ilçe ve beldelerindeki adaylar ve hangi partiyle iş birliği yapacakları konusunda açıklamarda bulundu. Çakmak'ın açıklamaları 31 Mart için kapalı kapılar ardında yürütülen ittifak planlarını da açığa çıkarmış oldu.



Deniz Çakmak'ın açıklaması şu şekilde:

"Besni, Gölbaşı, Tut ilçelerimiz ile bazı beldelerimizde belediye başkan adaylarımızı parti meclisimizin almış olduğu karar doğrultusunda kamuoyuna açıklamıştık. İlçe ve beldelerimizdeki adaylarımız açıklandıkları günden bu yana seçim çevrelerinde yoğun bir çalışma temposu içerisinde faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedirler. Bugüne kadar açıkladığımız adaylarımız halk tarafından büyük bir ilgi ve teveccüh ile karşılanmışlardır.

Genel merkezimizin ve örgütlerimizin ortak kararı, tabanımızın ve Adıyaman kamuoyunun genel görüşleri doğrultusunda parti meclisimizce bugüne kadar aday açıklamadığımız Adıyaman merkez ilçe başta olmak üzere, belediye başkanlığına aday göstermeyeceğimiz tüm yerlerde il genel meclisi üyeliklerinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimlere adaylarımızla katılacağız.

BESNİ'DE İYİ PARTİ, ADIYAMAN'DA SAADET PARTİSİ:

"Belediye başkanlığı seçimlerinde parti meclisimizce bugüne kadar aday açıklanmayan Besni ilçesi Suvarlı Beldesinde İyi Parti, Kahta, Gerger, Çelikhan, Samsat, Sincik ilçelerimiz ile bu ilçelerin bazı beldelerinde ve Adıyaman merkez ilçede Saadet Partisi ile güç birliği yaparak 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılacağız".



TERÖRİSTLERİN SÖZCÜSÜ HDP İLE EL ELE!

Üstelik söz konusu ittifak CHP ve Saadet ile de sınırlı değil! Her fırsatta terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan HDP de Saadet Partisi adayını destekleyeceğini açıkladı. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç yaptığı açıklamada, Antep'te DSP adayı Celal Doğan'ı, Adıyaman'da ise Saadet Partisi adayı Ahmet Faruk Ünsal'ı destekleyeceklerini söyledi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oluç, Saadet Partisi'nden Adıyaman'da aday gösterilen Ahmet Faruk Ünsal ile ilgili soruya, "Adalet ve demokrasi mücadelesinde öne çıkmış bir isimdir. Başarılı olmasını isteriz, kendisine başarılar diliyoruz. Elimizden gelen ne varsa yereldeki arkadaşlarımız bu çalışmaya katkı sunacaktır. Kendisi Adıyaman ve Türkiye demokrasisine önemli katkıları olacaktır" diye konuştu.