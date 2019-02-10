CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi ile ittifak içerisinde olduklarını itiraf etti.



TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

CHP Lideri, yerel seçimler öncesinde ittifak içerisinde olduğu parti liderlerine teşekkür etti.

"İyi Parti ile Türkiye genelinde iş birliği yaptık. Sayın Meral Akşener ve İyi Partili kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

Saadet Partisi ile bu süreçte dirsek teması sağladık. Sayın Temel Karamollaoğlu'na teşekkür ediyoruz.

Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Çözüm bulmak istiyorlarsa gelecekler CHP'nin kadrolarına başvuracaklar.

HDPKK'DA SAADET PARTİSİ'Nİ DESTEKLİYOR

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, Adıyaman'da Saadet Partisi'nin adayı Ahmet Faruk Ünsal'ı destekleyeceklerini açıklamıştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oluç, Saadet Partisi'nden Adıyaman'da aday gösterilen Ahmet Faruk Ünsal ile ilgili soruya, "Adalet ve demokrasi mücadelesinde öne çıkmış bir isimdir. Başarılı olmasını isteriz, kendisine başarılar diliyoruz. Elimizden gelen ne varsa yereldeki arkadaşlarımız bu çalışmaya katkı sunacaktır. Kendisi Adıyaman ve Türkiye demokrasisine önemli katkıları olacaktır" diye konuştu.





BAŞKAN ERDOĞAN KİRLİ İTTİFAKI DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan, "CHP kiminle yürüyor? Terör örgütüyle, siyasi temsilcileriyle yürüyor. Bizim onlarla işimiz yok! Geç o işi geç. Bakıyorsun İYİ Parti kiminle yürüyor, onlarla yürüyor. Öbür tarafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi. O da onlarla yürüyor. Bunlar 4'lü çete. Bize hakaret ediyorsunuz diyorlar. Biz gerçeği, olanı söylüyoruz." ifadelerini kullanarak CHP'nin İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi ile ittifak yaptığını açıklamıştı.





BAŞKAN ERDOĞAN "BUNLAR KIYAMET ALAMETİ" DEMİŞTİ

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için CHP, İP, SP ve HDP'nin biraraya gelmesini "kıyamet alameti" olarak nitelendirmişti..