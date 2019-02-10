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  • Son Güncelleme: 10.02.2019 16:30

itiraf etti! , ile ittifaktan memnun

Başkan Erdoğan Zillet İttifakı'nın içinde 'nin de olduğunu daha önce, " kiminle yürüyor? Terör örgütüyle, siyasi temsilcileriyle yürüyor. Bakıyorsun İYİ Parti kiminle yürüyor, onlarla yürüyor. Öbür tarafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi." sözleriyle açıklamıştı. CHP'nin bugün gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında , Saadet Partisi ile ittifak içerisinde olduklarını itiraf etti.

Başkan Erdoğan açıklamıştı Bay Kemal itiraf etti

Genel Başkanı , partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, ile ittifak içerisinde olduklarını itiraf etti.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NA TEŞEKKÜR EDİYORUZ
CHP Lideri, yerel seçimler öncesinde ittifak içerisinde olduğu parti liderlerine teşekkür etti.

"İyi Parti ile genelinde iş birliği yaptık. Sayın Meral Akşener ve İyi Partili kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

Saadet Partisi ile bu süreçte dirsek teması sağladık. Sayın Temel Karamollaoğlu'na teşekkür ediyoruz.

Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Çözüm bulmak istiyorlarsa gelecekler CHP'nin kadrolarına başvuracaklar.

HDPKK'DA SAADET PARTİSİ'Nİ DESTEKLİYOR
Sözcüsü Saruhan Oluç, Adıyaman'da Saadet Partisi'nin adayı Ahmet Faruk Ünsal'ı destekleyeceklerini açıklamıştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oluç, Saadet Partisi'nden Adıyaman'da aday gösterilen Ahmet Faruk Ünsal ile ilgili soruya, "Adalet ve demokrasi mücadelesinde öne çıkmış bir isimdir. Başarılı olmasını isteriz, kendisine başarılar diliyoruz. Elimizden gelen ne varsa yereldeki arkadaşlarımız bu çalışmaya katkı sunacaktır. Kendisi Adıyaman ve Türkiye demokrasisine önemli katkıları olacaktır" diye konuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN KİRLİ İTTİFAKI DUYURMUŞTU
Başkan Erdoğan, "CHP kiminle yürüyor? Terör örgütüyle, siyasi temsilcileriyle yürüyor. Bizim onlarla işimiz yok! Geç o işi geç. Bakıyorsun İYİ Parti kiminle yürüyor, onlarla yürüyor. Öbür tarafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi. O da onlarla yürüyor. Bunlar 4'lü çete. Bize hakaret ediyorsunuz diyorlar. Biz gerçeği, olanı söylüyoruz." ifadelerini kullanarak CHP'nin İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi ile ittifak yaptığını açıklamıştı.



BAŞKAN ERDOĞAN "BUNLAR KIYAMET ALAMETİ" DEMİŞTİ
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için CHP, İP, SP ve HDP'nin biraraya gelmesini "kıyamet alameti" olarak nitelendirmişti..

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