PKK'lı ile FETÖ'cü yasak bölgede yakalandı

Alınan bilgiye göre, hudut birliği askerleri, devriye sırasında Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyü 1. derece askeri yasak bölgede, FETÖ şüphelisi K.F. ile terör örgütü PKK şüphelisi O.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Yanlarında bulunan belgelere el konulan şüphelilerin Gaziantep'ten bir göçmen kaçakçısı tarafından sınıra kadar getirildikleri öğrenildi.