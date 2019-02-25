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  • 25.02.2019 16:01
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 16:01

'lı ile 'cü yasak bölgede yakalandı

'de, Fetullahçı () ve terör örgütü şüphelisi 2 kişi, askeri yasak bölgede 'a kaçma girişiminde yakalandı.

PKK'lı ile FETÖ'cü yasak bölgede yakalandı

Alınan bilgiye göre, hudut birliği askerleri, devriye sırasında Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyü 1. derece askeri yasak bölgede, şüphelisi K.F. ile şüphelisi O.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Yanlarında bulunan belgelere el konulan şüphelilerin 'ten bir göçmen kaçakçısı tarafından sınıra kadar getirildikleri öğrenildi.

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