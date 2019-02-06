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  • Son Güncelleme: 06.02.2019 14:36

'den 'nin adayına destek!

Sözcüsü Saruhan Oluç, Adıyaman’da 'nin adayı ’ı destekleyeceklerini açıkladı. Bu ittifakın ardından akıllara Başkan 'ın sözleri geldi. Partisinin grup toplantısında konuuşan Başkan Erdoğan, -İP ve Saadet Partisi’nin HDP ile kurduğu ittifakı "kıyamet alameti" olarak nitelendirmişti.

HDP'den Saadet Partisi'nin adayına destek!

Halkların Demokratik Partisi () Sözcüsü Saruhan Oluç, önümüzdeki günlerde ve ilçelerinin adaylarını açıklayacaklarını belirterek, Antep'te aday göstermeyeceklerini dile getirdi.

ADIYAMAN'DA ADAY ÇIKARMAYACAKLAR
Oluç, "'a başarılar diliyoruz, yüreğimiz ve emeğimiz kendisi ile olacaktır. Adıyaman Büyükşehir Belediye başkanlığı için de aday göstermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oluç, 'nden Adıyaman'da aday gösterilen ile ilgili soruya, "Adalet ve demokrasi mücadelesinde öne çıkmış bir isimdir. Başarılı olmasını isteriz, kendisine başarılar diliyoruz. Elimizden gelen ne varsa yereldeki arkadaşlarımız bu çalışmaya katkı sunacaktır. Kendisi Adıyaman ve Türkiye demokrasisine önemli katkıları olacaktır" diye konuştu.

MUHTELİF PARTİLERE DESTEK
HDP 31 Mart lerinde aday göstermediği illerde farklı birçok partiye destek açıklaması yaptı.

İstanbul ve Ankara'da ve 'nin ortak adaylarını destekleyecek olan HDP, İzmir'de de Tunç Soyer'e destek açıklaması yapmıştı.

Antep'te DSP adayı Celal Doğan'ı destekleyecek olan HDP, Samsun'da ise İyi Parti adayını işaret etmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN "BUNLAR KIYAMET ALAMETİ" DEMİŞTİ
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı , 31 Mart yerel seçimleri için CHP, İP, SP ve HDP'nin biraraya gelmesini "kıyamet alameti" olarak nitelendirmişti.

Erdoğan'ın konuşmasından o bölüm şöyle;

"İhracatta tarihi bir rekora geldik. Bay Kemal bunları bilir misin? Nereden nereye geldik haberin var mı? Ocak'ta yıllık ihracatımız 168.8 milyar dolara çıkarken dış ticaret açığımız da 48.5 milyar dolara indi. Bunları konuşmak, anlatmak bizim görevimiz. Bunu bay Kemal anlatmaz. Onunla dirsek temasında olanlar anlatmaz. Hele hele Kandil'le iş tutmuş olanlar anlatmaz. Kandil'le iş tutanlarla CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi iş tutuyor. Bunlar kıyamet alameti. Nereden nereye geldik."

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