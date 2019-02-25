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  • Son Güncelleme: 25.02.2019 14:05

ı’nın ortak miting yapacağı şehirler ve tarihleri belli oldu

ı kapsamında ile lideri Bahçeli, , ve 'de birlikte miting yapacak. İşte miting tarihleri...

'de de hazırlıkları yoğun olarak sürüyor. Yarın, partinin Merkez Yönetim Kurulu ve il başkanları birlikte toplanacak. O toplantıda çalışmaları masaya yatırılacak. Bu arada ile MHP'nin ortak miting takvimi de büyük ölçüde netleşti.

İŞTE MİTİNG TARİHLERİ
TRT Haber'in haberine göre; ile MHP Lideri Bahçeli'nin 'ta , 'ta ve 'ta da 'da ortak miting yapması planlanıyor.

MİTİNG YAPILACAK İLLER
ının ilk mitingi İzmir'de olacak. Erdoğan ve Bahçeli 17 Mart'ta İzmirlilere seslenmesi bekleniyor.

İki lider İzmir'in ardından Ankara ve İstanbul'da da ortak miting yapacak. 23 Mart Cumartesi günü Ankara'da, 24 Mart Pazar günü ise İstanbul'da birlikte halka seslenmeleri planlanıyor.

MHP'NİN SEÇİM STARTI SÖĞÜT'TEN VERİLECEK
MHP'nin seçim startı ise Söğüt'ten verilecek. MHP lideri , partisinin ilk mitingi için 3 Mart'tan sonra Söğüt'te olacak. Bu miting Kesin aday listelerinin açıklanmasının ardından yapılacak.

MHP'de bir yandan da seçim mesaisi devam ediyor. Bahçeli seçim gündemiyle partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve il başkanlarını birlikte toplayacak. Salı günü yapılacak toplantıda seçim çalışmaları ve Cumhur İttifakı çalışmaları değerlendirilecek.

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