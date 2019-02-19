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  • Son Güncelleme: 19.02.2019 17:17

genişledi! 4 il 'ye, 17 il 'ye bırakıldı

YSK'ya listelerin teslim edilmesine kısa bir süre kala ve 'nin 'nda yeni gelişmeler yaşandı. MHP 17 ilde, AK Parti ise 4 ilde adaylarını geri çekti. Böylelikle 44 ilde AK Parti, 7 ilde ise MHP aday göstermiş oldu.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel ler öncesinde 'ta Belediye Başkan adayını çekti.

Daha önce AK Parti Kars Belediye Başkanı Adayı olarak açıkladığı Av. , AK Parti ve 'nin yerel seçimlere dönük uzlaşarak protokole bağladığı kapsamında geri çekildi.

MHP ADAYI DESTEKLENECEK
AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın'da Kars'ta belediye başkan adayını çektiklerini doğruladı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel'de daha önce MHP Seçim İrtibat Bürosu'nda AK Parti'nin Kars Belediye Başkan Adayını çektiğini ifade ederek "Cumhur İttifakının Kars Adayı 'tir" demişti.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR
MHP, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adaylarını çekerken, AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti.

YSK'ya listeler verilmeden önce 17 ilde MHP, 4 ilde AK Parti belediye başkan adayını çekti.

İŞTE O İLLER:
AK Parti; Kars, Kırklareli, Iğdır ve Osmaniye'de MHP'yi destekleyecek.

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin adayının destekleneceği 17 il ise şu şekilde:

  1. Bilecik
  2. Bolu
  3. Burdur
  4. Çanakkale
  5. Bitlis
  6. Sinop
  7. Siirt
  8. Muş
  9. Hakkari
  10. Edirne
  11. Artvin
  12. Giresun
  13. Ardahan
  14. Ağrı
  15. Yalova
  16. Şırnak
  17. Rize

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