Cumhur İttifakı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adayların isimlerini seçim kurullarına iletti.

İttifakı oluşturan AK Parti ve MHP bazı illerde ayrı ayrı adaylar belirledi.

Cumhur İttifakı ile ittifakı oluşturan iki partinin bazı illerde gösterdikleri adaylar bölgelere göre şöyle:

MARMARA BÖLGESİ

İstanbul: AK Parti'li Binali Yıldırım (Cumhur İttifakı)

Edirne: AK Parti'li Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)

Kırklareli: MHP'li Derya Bulut (Cumhur İttifakı)

Tekirdağ: AK Parti'li Mestan Özcan (Cumhur İttifakı)

Çanakkale: AK Parti'li Ayhan Gider (Cumhur İttifakı)

Balıkesir: AK Parti'li Yücel Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Bursa: AK Parti'li Alinur Aktaş (Cumhur İttifakı)

Bilecik: AK Parti'li Nihat Can (Cumhur İttifakı)

Yalova: AK Parti'li Yusuf Ziya Öztabak (Cumhur İttifakı)

Sakarya: AK Parti'li Ekrem Yüce (Cumhur İttifakı)

Kocaeli: AK Parti'li Tahir Büyükakın (Cumhur İttifakı)