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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap ediyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün yine bir başkasın, bir başka coşkulusun. Ama işimiz çok, çok gideceğimiz yerler var. Onun için inşallah hayırlısıyla şu seçimleri halledelim daha sonra teşekküre... Gönül yıkma kemlik etme bir ferde, bu dünyada senden kul incinmesin diyen gönül dostlarının diyarı Yozgat.. Yiğitleri eksik olmayan Yozgat; Ahmet Efendi'nin yadigarı, Çapanoğlu'nun şehri sizleri gönülden selamlıyorum.

"TÜM YOZGATLILARI SELAMLIYORUM"

Gidin Avusturya'ya Yozgat'ı ülkemizin en büyük şehri sanırlar. Çünkü bu ülkede on binlerce Yozgatlı yaşıyor. Almanya'da, Fransa'da Hollanda'da daha pek çok Avrupa ülkesinde yüz binler Yozgatlı hayatını orada sürdürüyor. Buradan tüm dünyadaki Yozgatlıları selamlıyorum. Bu meydanda sevda var, bu meydanda inanç var, bu meydanda azim var, bu meydanda vefa var. Bu meydanda kardeşlik var, bu meydanda gerektiğinde kadife eldiven olup seven, gerektiğinde demir yumruk olup ezen cesur yürekler var.

Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde Yozgat hep ilk sıralarda yer aldı. Şimdi bir kez daha sizlerden destek istiyorum. Yozgat 31 Mart'ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz? Yozgat 31 Mart'ta Yozgat'ta ve Türkiye'de istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz?

Yozgat 31 Mart'ta Yozgat'ta ve Türkiye'de istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? Yozgat'a gençlik merkez, sporcu fabrikası, kapalı yüzme havuzu, spor salonları inşa ettik. Millet Bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz. Yozgat Şehir Hastanemizi kazandırdık. 250 yataklı Sorgun Devlet Hastanesi'ni yaptık. TOKİ vasıtasıyla Yozgat'ta 6582 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışı ile 38 bin 711 Yozgatlı kardeşimizin sıkıntısını çözdük.