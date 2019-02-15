Bu kapsamda hazırlanan genelge her iki partinin seçim koordinasyon merkezlerine iletildi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN BİRLİKTE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI KULLANILACAK

Genelgeye göre, hiçbir siyasi partinin simgesi, logosu diğer partinin seçim ofisinde kullanılmayacak. Seçim ofislerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İlçe Belediye Başkan Adayının birlikte çekilmiş fotoğrafı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlikte çekilmiş fotoğrafları kullanılacak.

ORTAK ADAY GÖSTERİLMEYEN YERLERDE ARAÇ GİYDİRMESİ YAPILMAYACAK

İttifakın olmadığı yerlerde her parti kendi kurumsalına göre hareket edecek.

Her siyasi parti aday çıkardığı ilçelerin seçim bürolarında, İlçe Adayı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ortak resimlerini kullanacak. Ortak aday gösterilmeyen yerlerde araç giydirmesi yapılmayacak. Her siyasi parti sadece kendi adayı için araç giydirme yapacak.

SKM'LER ORTAK PROGRAM YAPABİLECEK

AK Parti ve MHP'nin ortak Seçim Koordinasyon Merkezleri (SKM) oluşturması söz konusu olmayacak fakat SKM'ler ortak program yapabilecek.

ÖZEL LOGO KULLANILMAYACAK

Cumhur İttifakı için özel bir logo kullanılmayacak.

ADAY İFADELERİ

Aday AK Parti adayı ise "Cumhur İttifakı AK Parti Adayı", Milliyetçi Hareket Partisi adayı ise "Cumhur İttifakı MHP Adayı" ifadeleri kullanılacak.

ORTAK MİTİNGLERDEKİ HUSUSLAR

Ortak miting yapılacak yerlerde:

- Sadece Türk bayrakları kullanılacak.

- Parti sloganları atılmayacak.

- Konuşmalarda Cumhur İttifakı'na ve Gönüldaşlık'a" vurgu yapılacak.

- Cumhur İttifakı müzikleri çalınacak.

- Arka fonda iki genel başkanın fotoğrafları ve "Memleket İşi Gönül İşi" ile "Beka İçin Milli Karar Cumhur İçin İstikrar" kurumsal sloganları yer alacak.

- Parti simge ve sembolleri kullanılmayacak.

CUMHUR İTTİFAKI ŞARKILARI

Ortak programlarda Cumhur İttifakı şarkıları kullanılacak.

- Özhan Eren - Canımın İçi Türkiyem

- Şemistan Alizamanlı - Zafer Bismillah

- Altan Çetin - Cumhur İttifakı

- Mustafa Yıldızdoğan - Türkiyem

CUMHUR İTTİFAKI RUHUNA UYGUN OLARAK HAREKET EDİLECEK

İttifak yapılan tüm seçim çevrelerinde Cumhur İttifakı ruhuna uygun olarak hareket edilecek. Herhangi bir hukuki süreçte ittifak hukukunun korunması bakımından birlikte hareket edilecek.