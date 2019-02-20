AK Parti ve MHP'nin yerel seçim adayları kimler? İşte il il Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları
Cumhur İttifakı 31 Mart yerel seçimler öncesi illerde gösterdiği adayların isimleri seçim kurullarına bildirildi. AK Parti ve MHP bazı illerde ayrı ayrı adaylar gösterirken Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için belirlediği ortak adayların isimleri de seçim kurullarına verildi. İPeki,AK Parti ve MHP bazı illerde ayrı ayrı adaylar belirledi. Peki, Cumhur İttifakı hangi illerde ortak aday çıkardı? İşte Cumhur İttifakı ve ittifakı oluşturan iki partinin il il belediye başkan adayları...
20.02.2019 13:03
- Son Güncelleme: 20.02.2019 13:03
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