GaleriGüncel

AK Parti ve MHP'nin yerel seçim adayları kimler? İşte il il Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları

Cumhur İttifakı ​31 Mart yerel seçimler öncesi illerde gösterdiği adayların isimleri seçim kurullarına bildirildi. AK Parti ve MHP bazı illerde ayrı ayrı adaylar gösterirken Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için belirlediği ortak adayların isimleri de seçim kurullarına verildi. İPeki,AK Parti ve MHP bazı illerde ayrı ayrı adaylar belirledi. Peki, Cumhur İttifakı hangi illerde ortak aday çıkardı? İşte Cumhur İttifakı ve ittifakı oluşturan iki partinin il il belediye başkan adayları...

20.02.2019 13:03 - Son Güncelleme: 20.02.2019 13:03
AK Parti ve MHP'nin yerel seçim adayları kimler? İşte il il Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 30'u büyükşehir olmak üzere 51 ilde ittifak yapıldı.

AK Parti ve MHP'nin yerel seçim adayları kimler? İşte il il Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları

Edinilen bilgiye göre, AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı kapsamında MHP, Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday gösterirken, 27 büyükşehirde ise AK Parti aday çıkardı.

AK Parti ve MHP'nin yerel seçim adayları kimler? İşte il il Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları

Daha önce AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den, MHP de aynı şekilde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den aday çıkarmamıştı.

AK Parti ve MHP'nin yerel seçim adayları kimler? İşte il il Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları

Böylece Rize ve Osmaniye de ittifak kapsamına alındı.

AK Parti ve MHP'nin yerel seçim adayları kimler? İşte il il Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları

MARMARA BÖLGESİ

İstanbul: AK Parti'li Binali Yıldırım (Cumhur İttifakı)

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Afrin şehidi Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Afrin şehidi Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı