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  • 20.02.2019 11:02
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 11:15

'nin 'ı Mersin'den aday gösterememesine 'den sert tepki

'nin 'ı Mersin'den aday gösterememesine 'den çok sert tepki geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "'nın örtülü bir aday çekme operasyonu" dedi.

'nin Mersin'de aday gösterememesi ile ilgili, 'den dikkat çeken bir açıklama geldi. MHP Grup Başkanvekili Akçay, "'nın örtülü bir aday çekme operasyonu" diyerek tepki gösterdi.

"ÖRTÜLÜ BİR ADAY ÇEKME OPERASYONU"
A Haber canlı yayınına katılan MHP Grup Başkanvekili Akçay, İyi Parti'nin Mersin'de aday gösterememesi ile ilgili olarak "Zillet İttifakı'nın örtülü bir aday çekme operasyonu" dedi.

İYİ PARTİ CHP'NİN ADAYINI DESTEKLEYECEK
İyi Parti'nin bu 'örtülü operasyon' sonrası Mersin'de 'nin adayı, Vahap Seçer'i destekleyeceği gelen bilgiler arasında.

LİSTE GEÇ TESLİM EDİLMİŞTİ
İyi Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00'den sonra 'na () teslim etmişti. İyi Parti'nin Mersin adayı , listenin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamamıştı.

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