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  • Son Güncelleme: 22.02.2019 11:37

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri için önemli adım

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, SSB ile TUSAŞ arasında imzalandı. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor.

Tarihi projede imzalar atıldı!

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, SSB ile TUSAŞ arasında imzalandı. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor.

Ayrıntılar gelecek...

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