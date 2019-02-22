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  • Son Güncelleme: 22.02.2019 11:01

Başkan Erdoğan'dan 'ye jesti

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Başkan Erdoğan, Lideri Bahçeli'yi arayarak müjdeyi vermişti.

Başkan Erdoğan'dan MHP'ye jest

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirildi.

Teklif, görüşmeler sırasında siyasi parti grupları adına söz alınmadığı için kısa sürede yasalaştı. Teklifin kabul edilmesinin ardından, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yasal düzenleme nedeniyle memnuniyetini bildirerek, milletvekillerine teşekkür etti.

ERDOĞAN BAHÇELİ'Yİ ARAYARAK MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın, MHP'nin Adana'daki 50. kuruluş yıl dönümü programında Genel Başkan 'yi arayarak, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adını Adana olarak değiştirileceğini bildirdiğini anımsattı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Akçay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya teşekkür etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet dileğinde bulunarak, düzenlemeden dolayı memnuniyetini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yapılan değişiklikten onur duyduğunu belirterek, Alparslan Türkeş'in Türk siyasetinde çok büyük bir karşılığı olduğunu kaydetti. TBMM Başkanvekili Levent Gök, alınan karar gereğince, TBMM Başkanı seçimini yapmak ve 24 Şubat Pazar günü saat 12.00'de toplanmak üzere, birleşimi kapattı.

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