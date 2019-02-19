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  • Son Güncelleme: 19.02.2019 20:51

Son dakika... İYİ Parti 'den aday çıkartamıyor

Son dakika... İYİ Parti 'den aday çıkartamıyor. Kocamaz listenin 'ya geç verilmesi nedeniyle aday olamadı...

İYİ Parti Mersin'den aday çıkartamıyor

İyi Parti'nin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na () teslim etti. Son dakika gelişmesine göre, MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz, listenin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamadı.

YSK yetkileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Kocamaz'ın adaylığını kabul etmedi.
Bu gelişmenin ardından İyi Parti, il yönetimini görevden aldı. Mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçmişti.

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