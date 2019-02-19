İyi Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Son dakika gelişmesine göre, MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz, listenin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamadı.

YSK yetkileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Kocamaz'ın adaylığını kabul etmedi.

Bu gelişmenin ardından İyi Parti, il yönetimini görevden aldı. Mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçmişti.