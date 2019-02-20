Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, Ordu Belediye Başkan Adayı olarak İdris Naim Şahin'in gösterilmesine yönelik gelen tepkilere karşı açıklama yaptı.

Karamollaoğlu, "Birtakım yanlış politikaların içinde bulunmuş olanlar eğer bu politikalardan dönerlerse, biz buna etkin pişmanlık kuralı diyoruz." ifadelerini kullandı.

"TASVİP EDİLEN VE EDİLMEYEN İCRAATLAR YAPTI"

Bakanlık döneminde oldukça fazla eleştiri alan İdris Naim Şahin, o dönem içerisinde muhalif partilerce de topa tutulmuştu. Ordu Belediye Başkan Adaylığı için Şahin'in aday gösterilmesine yönelik gelen eleştirilere karşı kendilerini savunan Karamollaoğlu, tartışmalara yönelik "Tasvip edilen ve edilmeyen icraatlar yaptı" dedi.

Karamollaoğlu, "Biz, bu seçime giderken bir, iki prensibimizi ilan etmiştik. Bir, bu seçimleri kazanmak için yola çıktık. Geçmişte bizim partimizde olmuş, ayrılmış yeni bir yola girmiş ama arkasından dönmüş olanlar veya başka partilere mensup olmuş, bazı konularda birtakım yanlış politikaların içinde bulunmuş olanlar eğer bu politikalardan dönerlerse, biz buna etkin pişmanlık kuralı diyoruz. Partimizden aday olabileceklerini ilan ettik." ifadelerini kullandı.