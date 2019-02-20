Son dakika: Muğla'daki maden kazasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı Muğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeni çıkarılan sahada, 3 işçinin öldüğü maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi ve 2 şirket yetkilisinden oluşan 3 zanlı, tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda 3 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan biri maden ocağı sahibi 3 şirket yetkilisi tutuklandı. Soruşturmayı yürüten Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen Özkan K'nin de teslim olmasıyla 3 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Mustafa Ali Kömürcüoğlu, Serkan Anar ve Özkan Kömürcüoğlu, Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Milas Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Milas'ta 18 Şubat'ta maden sahasındaki 2 iş makinesi ve 2 kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, işçilerin cenazesine ulaşılmıştı. Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Son dakika: Milas'ta maden ocağında göçük TÜM MANŞETLER